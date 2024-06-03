Жителей Гагаузии судят за желание дружить с Россией, заявила Гуцул

«Мы отстоим наше право, мы отстоим нашу гагаузскую автономию! Сегодня судят меня и мою коллегу, а завтра придут к вам домой, если посчитают, что вы не так думаете! Нас, гагаузов, судят за другое мнение, за то, что мы хотим мира и хотим хороших отношений с Россией! Судят не меня — Евгению Гуцул, а судят именно башкана Гагаузии! Это все делается по указанию Майи Санду», — заявила Гуцул собравшимся. Она уверена, что сможет доказать заказной характер этого дела. Гуцул признала власти не ущемлять оппозицию.