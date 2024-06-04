Выступление Владимира Путина на ПМЭФ в 2024 году: дата пленерного заседания



На ПМЭФ 2023 Владимир Путин затронул вопросы экономики и ситуации на Украине. Президент сообщил, об индексации МРОТ на 18,5%, а также планах по его удвоению к 2030 году. Он также предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям и продление моратория на наказания. Экономическая стратегия, по словам президента, оказалась верной, о чем свидетельствует низкая безработица в 3,3% и рост ВВП около 1,5−2%.