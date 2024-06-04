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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ в 2024 году: дата пленерного заседания

Дата проведения пленарного заседания с Владимиром Путиным на ПМЭФ в 2024 году. Рассказываем, на какое число запланировано выступление президента Российской Федерации и где можно будет посмотреть трансляцию.

Источник: AP 2023

5 июня у главы государства запланирована встреча на ПМЭФ с руководителями международных информагентств. На следующий день президент России Владимир Путин встретится с президентами Боливии и Зимбабве.

Дата выступления Владимира Путина

Президент Российской Федерации примет участие в дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), также будут проведены международные контакты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин направил свои приветствия участникам и гостям ПМЭФ-2024.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что 7 июня Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ПМЭФ и ответит на вопросы в присутствии иностранных лидеров. По словам Ушакова, президент поделится своим видением положения в мировой политике и экономике, а также даст оценку состоянию экономике РФ в условиях специальной военной операции. Позднее 7 июня у Путина запланирована встреча с представительницами организации «Женщины бизнеса».

Традиционно выступление президента России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) признано одним из четырех важнейших ежегодных обращений президента, наряду с прямой линией, ежегодной пресс-конференцией и посланием Федеральному собранию.

Где смотреть выступление Владимира Путина на ПМЭФ 2024

Организаторы форума планируют предоставить возможность просмотра трансляции выступления президента России на официальном сайте ПМЭФ и на других онлайн-ресурсах.

О чем Владимир Путин говорил на ПМЭФ в 2023 году


На ПМЭФ 2023 Владимир Путин затронул вопросы экономики и ситуации на Украине. Президент сообщил, об индексации МРОТ на 18,5%, а также планах по его удвоению к 2030 году. Он также предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям и продление моратория на наказания. Экономическая стратегия, по словам президента, оказалась верной, о чем свидетельствует низкая безработица в 3,3% и рост ВВП около 1,5−2%.

Также были озвучены предложения по льготному налогообложению для компаний, вышедших из категории малых и средних, и удвоению порогов крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей. Нефтегазовые доходы выросли на 9,1% за период январь-май, но еще значительнее — в мае в районе 28,5%. Президент заявил, что Россия снижает зависимость от нефтегазовых доходов и что текущий бюджетный дефицит обусловлен переносом расходов для ускорения реализации госпрограмм. Путин также поручил ускорить возвращение активов отечественного бизнеса в Россию.

В отношении ситуации на Украине президент заявил, что ВСУ не удалось добиться успеха в контрнаступлении, а атаки на Белгородскую область Кремль расценил как попытку спровоцировать Россию.

Когда ПМЭФ пройдет в 2024 году

В 2024 году форум пройдет с 5 по 8 июня и под патронатом президента Российской Федерации. Более 12 тыс. участников из 136 стран и территорий уже подтвердили свое участие в ПМЭФ. Ожидается, что на форум среди гостей прибудет президент Республики Сербской (запись в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Тема 27-го ПМЭФ — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В рамках форума запланировано проведение более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, ценностям и задачам российской экономики.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. Форум традиционно собирает важных представителей крупных российских и зарубежных компаниях, глав государств, премьер-министров, вице-премьеров, министров, губернаторов и мэров. С 2001 года ПМЭФ стал признанным ключевым мероприятием в деловой среде СНГ. В 2023 году в ПМЭФ принимали участие более 17 тыс. человек из 130 стран мира.

Путин Владимир