Госслужащим Узбекистана теперь нужно декларировать конфликты интересов и связи с компаниями

Ключевым нововведением закона является обязанность госслужащих декларировать потенциальные конфликты интересов, включая сведения о близких родственниках и участие в юридических лицах. Контроль за исполнением закона будет возложен на специальные комиссии по этике, которые будут созданы в каждом государственном органе и организации.