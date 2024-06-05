Госслужащим Узбекистана теперь нужно декларировать конфликты интересов и связи с компаниями

Новый закон направлен на регулирование конфликтов интересов в государственных и муниципальных органах, а также в организациях с государственной долей в уставном капитале более 50%.
Законопроект вводит ряд определений, таких как «конфликт интересов», «личный интерес», «близкие родственники». Ответственным органом за соблюдением законодательства назначено Агентство по противодействию коррупции.
Ключевым нововведением закона является обязанность госслужащих декларировать потенциальные конфликты интересов, включая сведения о близких родственниках и участие в юридических лицах. Контроль за исполнением закона будет возложен на специальные комиссии по этике, которые будут созданы в каждом государственном органе и организации.
Закон начнет действовать через шесть месяцев после официального опубликования.