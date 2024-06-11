Олег Ожегов возглавил департамент муниципальной собственности мэрии Хабаровска

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Стаж его государственной и муниципальной службы составляет больше 20 лет. В октябре 2022 года он был назначен на должность начальника управления экономического развития городской администрации. В феврале 2024 года в мэрии Хабаровска анонсировали назначение Олега Ожегова на пост главы комитета по управлению Кировским районом.
Для справки: родился в 1970 году. В 2005 году окончил Дальневосточную академию государственной службы. Его работа отмечена наградами и поощрениями губернатора Хабаровского края, мэра Хабаровска.
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