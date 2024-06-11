Олег Ожегов возглавил департамент муниципальной собственности мэрии Хабаровска

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Стаж его государственной и муниципальной службы составляет больше 20 лет. В октябре 2022 года он был назначен на должность начальника управления экономического развития городской администрации. В феврале 2024 года в мэрии Хабаровска анонсировали назначение Олега Ожегова на пост главы комитета по управлению Кировским районом.