Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 28 октября 2024 года

Удар Израиля по Ирану сбил рост цен на нефть
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре упала более чем на 5%, впервые опустившись ниже $72 за баррель с 1 октября. Также фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижался на 4,57%, до $68,5 за баррель. 26 октября Израиль заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране, в результате которых погибли как минимум четверо иранских военнослужащих.
Израиль заявил об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана
В ходе атаки 26 октября ВВС Израиля уничтожили стратегический оборонный потенциал Ирана, сообщило в воскресенье израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ». Включая все батареи зенитных ракет большой дальности, такие как российская С-300. Уничтожены также радары дальнего обнаружения. «Галей ЦАХАЛ» отмечает, что Иран потерял возможности ракет класса «земля-воздух» на 2−3 года. Израильская армия считает, что Иран мог бы ответить 200 баллистическими ракетами, но решил не реагировать сразу. Израиль готовится к возможному ответу с помощью американских противоракетных систем THAAD и кораблей AEGIS.
Иран заявил, что израильская атака не повлияла на его военный потенциал
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан заявил, что удар Израиля по Ирану не повлиял на его оборонный потенциал. На встрече с руководством ХАМАС в Тегеране он подчеркнул, что Иран сохраняет силу и мощь, и добавил, что сопротивление продолжит борьбу до последнего вздоха и освобождения Иерусалима.
СМИ: США убедили Израиль нанести лишь ограниченный удар по Ирану
Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ограничить удар по Ирану, сообщила газета The National. Байден использовал давление и кризисную дипломатию, чтобы предотвратить израильскую атаку, которая могла бы повысить цены на нефть. В ответ Нетаньяху получил от Вашингтона больше оборонной помощи и свободу действий против ХАМАС и «Хезболлах».
Иран отрицает планы по разработке ядерного оружия после атаки Израиля
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран имеет право ответить на атаку Израиля. При этом он подтвердил, что Иран будет и дальше следовать своей военной доктрине и не намерен заниматься разработкой ядерного оружия. Он отметил, что согласно фетве высшего религиозно-политического органа власти страны и здравому смыслу, Иран не собирается переводить ядерную программу в военное русло и никогда не стремился к войне, но готов защищаться. Багаи также подчеркнул, что США много лет пытаются ослабить военную силу Ирана, чего Тегеран не допустит.