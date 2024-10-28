Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 28 октября 2024 года

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран имеет право ответить на атаку Израиля. При этом он подтвердил, что Иран будет и дальше следовать своей военной доктрине и не намерен заниматься разработкой ядерного оружия. Он отметил, что согласно фетве высшего религиозно-политического органа власти страны и здравому смыслу, Иран не собирается переводить ядерную программу в военное русло и никогда не стремился к войне, но готов защищаться. Багаи также подчеркнул, что США много лет пытаются ослабить военную силу Ирана, чего Тегеран не допустит.