Израиль и ХАМАС договорились о перемирии как минимум на 42 дня

О заключении перемирия сообщил и избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, сделка между Израилем и ХАМАС достигнута, заложники будут вскоре освобождены. Ранее он обещал «ад на земле» для сторонников ХАМАС в Газе, если те не отпустят заложников до его прихода к власти.