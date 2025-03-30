МИД РФ объяснил механизм создания временных администраций по линии ООН

Российский МИД разъяснил процедуру создания временных международных администраций на территории конфликтных регионов, опираясь на исторические примеры.
Директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС отметил, что такие прецеденты уже имели место в Камбодже, Восточном Тиморе, а также в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме.
Логвинов подчеркнул, что формально в ООН не существует единого механизма для создания временных администраций. Однако, исходя из исторического опыта, процесс включает несколько этапов. Первым шагом является достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или при посредничестве — о передаче полномочий ООН. Затем направляется официальное обращение к международной организации в виде письма от сторон конфликта или посредников на имя председателя Совета Безопасности ООН либо генерального секретаря.
В письме, как пояснил дипломат, могут быть указаны общие параметры урегулирования, что позволяет ускорить рассмотрение вопроса в ООН. После этого Совбез поручает генеральному секретарю разработать модальности временной администрации с учетом согласованных условий. Это поручение может оформляться в виде резолюции или другого документа, который должен получить поддержку постоянных членов Совбеза.
На заключительном этапе генеральный секретарь готовит доклад с подробными параметрами, включая штатное расписание и бюджет временной администрации. Окончательное решение о ее создании принимается Советом Безопасности, что также требует согласия всех его членов, включая постоянных.
Разъяснения МИД РФ последовали в контексте заявлений президента Владимира Путина о возможных механизмах урегулирования конфликта на Украине, которые могут предполагать подачу такого запроса в ООН.