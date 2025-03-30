МИД РФ объяснил механизм создания временных администраций по линии ООН

Логвинов подчеркнул, что формально в ООН не существует единого механизма для создания временных администраций. Однако, исходя из исторического опыта, процесс включает несколько этапов. Первым шагом является достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или при посредничестве — о передаче полномочий ООН. Затем направляется официальное обращение к международной организации в виде письма от сторон конфликта или посредников на имя председателя Совета Безопасности ООН либо генерального секретаря.