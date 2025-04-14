Лавров: Власти США признали идиотизмом решение Байдена не говорить с Россией

Новая администрация США, назначенная президентом Дональдом Трампом после его избрания на этот пост, признала идиотизмом решение команды экс-президента Джо Байдена не обсуждать с РФ противоречия в отношениях двух стран. Эту тему глава российского МИД Сергей Лавров поднял в беседе с корреспондентом издания «Коммерсант».
Дипломат рассказал, в чем проявляется здравомыслие администрации Трампа.
«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: “У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем”», — сказал глава МИД.
Накануне Лавров заявил, что Москва и Вашингтон еще не согласовали ключевые параметры соглашения по украинскому кризису.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что на данный момент Россия и США находятся только в начале пути нормализации двусторонних отношений.