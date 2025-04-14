Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Власти США признали идиотизмом решение Байдена не говорить с Россией

Глава российского МИД рассказал, в чем команда Трампа проявляет здравый смысл.

Источник: Комсомольская правда

Новая администрация США, назначенная президентом Дональдом Трампом после его избрания на этот пост, признала идиотизмом решение команды экс-президента Джо Байдена не обсуждать с РФ противоречия в отношениях двух стран. Эту тему глава российского МИД Сергей Лавров поднял в беседе с корреспондентом издания «Коммерсант».

Дипломат рассказал, в чем проявляется здравомыслие администрации Трампа.

«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: “У нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем”», — сказал глава МИД.

Накануне Лавров заявил, что Москва и Вашингтон еще не согласовали ключевые параметры соглашения по украинскому кризису.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что на данный момент Россия и США находятся только в начале пути нормализации двусторонних отношений.