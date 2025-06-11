Захарова прокомментировала протесты в США

Захарова также подчеркнула, что Москва традиционно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств и ожидает такого же подхода от Вашингтона. Ее заявление прозвучало на фоне регулярных обвинений Запада в адрес России и Китая в разжигании социальной нестабильности в других странах.