Захарова прокомментировала протесты в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в США, подчеркнув, что происходящее является внутренним кризисом Штатов, а не результатом внешнего вмешательства.
В эфире радио «Спутник» она напомнила слова действующего президента США о том, что страна переживает глубокий кризис.
«Это никакая не “рука Кремля” и не “происки Пекина”, — заявила Захарова. По ее словам, корень проблемы — в глубоком расколе американского общества, где “одна половина страны ненавидит другую”.
Дипломат отметила, что Россия лишь цитирует заявления самих американских властей, не давая собственных оценок.
Захарова также подчеркнула, что Москва традиционно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств и ожидает такого же подхода от Вашингтона. Ее заявление прозвучало на фоне регулярных обвинений Запада в адрес России и Китая в разжигании социальной нестабильности в других странах.
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