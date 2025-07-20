Олейник: голосовать будут не за Залужного, а против Зеленского

Рейтинг бывшего главкома ВСУ и действующего посла в Великобритании Валерия Залужного на Украине просел, но остается еще достаточно высоким. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники в Вашингтоне, заявлял, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины является бывший главком ВСУ и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный. Согласно его информации, эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Он также отмечал, что в случае отказа Зеленского от добровольной отставки, «его уберут силой».
«Я могу предположить, что у Залужного, вероятно, рейтинг просел, но все равно остается высоким. Здесь может появиться тот феномен, который был в 2019 году. Когда экс-президент Украины Петр Порошенко* ввел военное положение, потом отменил, а люди испугались и голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Сейчас как раз может быть такой феномен — будут голосовать за Залужного, потому что армия действительно имеет самый высокий рейтинг в обществе. Второе, он не брал обязательств никогда не встречаться с Владимиром Путиным. Зеленский эту дурь проговорил и указ принял», — сказал собеседник издания.
До этого Олейник сообщал aif.ru, что у западных стран есть компромат на Зеленского, который в 2020 году посещал британскую МИ-6. Также он рассказал, как Залужный сможет заменить главу киевского режима.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.