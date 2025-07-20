Олейник: голосовать будут не за Залужного, а против Зеленского

«Я могу предположить, что у Залужного, вероятно, рейтинг просел, но все равно остается высоким. Здесь может появиться тот феномен, который был в 2019 году. Когда экс-президент Украины Петр Порошенко* ввел военное положение, потом отменил, а люди испугались и голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Сейчас как раз может быть такой феномен — будут голосовать за Залужного, потому что армия действительно имеет самый высокий рейтинг в обществе. Второе, он не брал обязательств никогда не встречаться с Владимиром Путиным. Зеленский эту дурь проговорил и указ принял», — сказал собеседник издания.