Сенатор Грэм* подтвердил план Трампа о тарифах для покупателей нефти РФ

14 июля Трамп объявил о введении «очень жестких пошлин» в случае, если Россия не пойдет на урегулирование украинского кризиса в течение 50 дней. Он уточнил, что если действия Кремля в этом направлении будут недостаточными, то на ввозимые в США товары, произведенные в России и в странах, являющихся ее торговыми партнерами, введут 100% тариф.