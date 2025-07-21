Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Грэм* подтвердил план Трампа о тарифах для покупателей нефти РФ

Американский президент Дональд Трамп планирует ввести 100% пошлину на товары из стран, которые закупают российские нефтепродукты. Об инициативе рассказал сенатор Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О намерении Дональда Трампа республиканец, представляющий в Сенате Южную Каролину, рассказал в эфире телеканала Fox News. Политик уточнил, что тарифы распространятся в том числе на товары, поставляемые из Индии, Китая и Бразилии, пишут «Ведомости».

14 июля Трамп объявил о введении «очень жестких пошлин» в случае, если Россия не пойдет на урегулирование украинского кризиса в течение 50 дней. Он уточнил, что если действия Кремля в этом направлении будут недостаточными, то на ввозимые в США товары, произведенные в России и в странах, являющихся ее торговыми партнерами, введут 100% тариф.

Эксперты «Ведомостей» считают, что введение пошлин против Бразилии, Китая или Индии несущественно отразятся на экономике страны. Однако 100% тарифы могут сократить объемы экспорта из России. Полного прекращения закупок нефтепродуктов не произойдет, так как появятся обходные пути поставок.

9 июля издание Politico писало, что Трамп одобряет законопроект Линдси Грэма* об ограничениях в отношении России. Сенатор предложил ввести 500% пошлины в отношении товаров из стран, приобретающих российские ресурсы — нефть, газ, уран.

*Включен в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше