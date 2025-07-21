Сенатор Грэм* подтвердил план Трампа о тарифах для покупателей нефти РФ

О намерении Дональда Трампа республиканец, представляющий в Сенате Южную Каролину, рассказал в эфире телеканала Fox News. Политик уточнил, что тарифы распространятся в том числе на товары, поставляемые из Индии, Китая и Бразилии, пишут «Ведомости».
14 июля Трамп объявил о введении «очень жестких пошлин» в случае, если Россия не пойдет на урегулирование украинского кризиса в течение 50 дней. Он уточнил, что если действия Кремля в этом направлении будут недостаточными, то на ввозимые в США товары, произведенные в России и в странах, являющихся ее торговыми партнерами, введут 100% тариф.
Эксперты «Ведомостей» считают, что введение пошлин против Бразилии, Китая или Индии несущественно отразятся на экономике страны. Однако 100% тарифы могут сократить объемы экспорта из России. Полного прекращения закупок нефтепродуктов не произойдет, так как появятся обходные пути поставок.
9 июля издание Politico писало, что Трамп одобряет законопроект Линдси Грэма* об ограничениях в отношении России. Сенатор предложил ввести 500% пошлины в отношении товаров из стран, приобретающих российские ресурсы — нефть, газ, уран.
*Включен в список террористов и экстремистов.