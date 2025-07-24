Axios: Иран опасается, что США используют ядерные переговоры в качестве предлога для новых атак

Иранский дипломат, согласно статье, прямо заявил, что Тегеран «не доверяет США» и не считает, что отношения США и Ирана «достигли той стадии, когда прямые переговоры уместны». Ранее США, по его словам, неоднократно меняли свою позицию на переговорах, что затрудняло достижение прогресса, а потом и вовсе приняли решение «разбомбить Иран». При этом он признал, что переговоры с Вашингтоном необходимы, чтобы Тегеран мог добиться отмены санкций и избежать новых.