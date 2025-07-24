Axios: Иран опасается, что США используют ядерные переговоры в качестве предлога для новых атак

Иранский дипломат, согласно статье, прямо заявил, что Тегеран «не доверяет США» и не считает, что отношения США и Ирана «достигли той стадии, когда прямые переговоры уместны». Ранее США, по его словам, неоднократно меняли свою позицию на переговорах, что затрудняло достижение прогресса, а потом и вовсе приняли решение «разбомбить Иран». При этом он признал, что переговоры с Вашингтоном необходимы, чтобы Тегеран мог добиться отмены санкций и избежать новых.
По его словам, опасения по поводу будущих атак являются одной из причин, по которой Тегеран хочет получить гарантии серьезности намерений администрации Дональда Трампа, прежде чем вернется за стол переговоров.
В пятницу в Стамбуле состоятся переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания).
По его словам, принципиально, чтобы европейцы не согласовывали свои позиции с Вашингтоном раньше времени, потому что в этом случае «вести с ними переговоры не имеет смысла».
Если до конца августа соглашение по ядерной программе достигнуто не будет, европейские страны, в 2015 году заключившие ядерную сделку с Ираном, могут ввести жесткие санкции за несоблюдение Тегераном своих обязательств. Однако Иран отрицает, что такой шаг был бы законным.
«Евротройка» настаивает на том, чтобы Иран разрешил возобновление работы инспекторов ООН на своих ядерных объектах и перевез свои запасы высокообогащенного урана в другую страну. Но Гарибабади сказал, что обсуждать возобновление работы инспекторов «преждевременно». Тем не менее в среду Тегеран согласился разрешить технической группе наблюдателей ООН посетить страну в ближайшие недели для обсуждения отношений между МАГАТЭ и Тегераном.
По словам дипломата, МАГАТЭ не запрашивало доступ к трем подвергшимся бомбардировке ядерным объектам Ирана, вероятно, считая, что инспекторам было бы опасно заходить на них. На вопрос журналистов о состоянии этих объектов, Гарибабади пошутил, сказав, что вместо того, чтобы спрашивать его, им следует поверить словам президента Трампа о том, что эти объекты «полностью уничтожены».