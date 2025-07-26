Reuters: Китай и США поссорились на заседании СБ ООН из-за Украины

Глава МИД Китая Ван И также отметил, что Пекин не может позволить Москве проиграть в конфликте, так как в противном случае Вашингтон обратит свое внимание на КНР. South China Morning Post пишет, что Китаю выгодно затягивание украинского кризиса, так как после его окончания США неизбежно переключатся на Азию.