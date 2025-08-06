Ушаков: Кремль расскажет об итогах встречи, когда Уиткофф доложит о них Трампу

«К сожалению, ни Трамп, ни кто-либо в Европе не воспринимает позицию России всерьез. И в Москве, и в Вашингтоне говорят о том, что стремятся к миру, но проблема в том, что понятие “мира” у нас разное. На Западе считают, что Россия должна капитулировать, вывести свои войска на границу 1991 года, выплатить репарации за нанесенный Украине ущерб. Понятно, что у России совершенно иные взгляды по этому вопросу», — сказал политолог.