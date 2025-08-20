Прокуратура: дальнейшие действия по экстрадиции Плахотнюка зависят исключительно от Афин

Ранее в среду защитник Лучиан Рогак заявил, что суд Афин объединил три запроса об экстрадиции экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка в единую процедуру, и «единственный шаг, который остался после того, как Министерство юстиции подтвердит экстрадицию, — это назначить как можно более близкую дату для экстрадиции Владимира Плахотнюка».
В Генпрокуратуре сообщили, что в среду прокуроры Афинского апелляционного суда сообщили Владимиру Плахотнюку о двух дополнительных запросах об экстрадиции — поданных Министерством юстиции 04.08.2025 и Генеральной прокуратурой 08.08.2025.
Дальнейшие действия, а именно передача заявлений в суд и вынесение соответствующих решений, находятся исключительно в компетенции греческих властей. Дата судебных слушаний пока не назначена. Важно отметить, что по всем трём запросам об экстрадиции окончательное решение будет принято Министерством юстиции Греческой Республики. Компетентные центральные органы Республики Молдова ожидают этих решений и смогут предпринять действия по задержанию лица только после официального уведомления.
В ведомстве особо подчеркнули, что в рамках процедуры экстрадиции Владимира Плахотнюка из Греции государственные учреждения РМ «предприняли все действия правильно и законно, в строгом соответствии с полномочиями центральных органов, ответственных за экстрадицию, согласно национальному законодательству и обязательствам, принятым по применимым международным договорам».
Решение об экстрадиции в Молдову бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка Апелляционная палата Афин вынесла 13 августа. Сам Плахотнюк на заседании суда не присутствовал, его представляли адвокаты. Позже, через своих представителей он опубликовал голосовое сообщение, где заявил, что его «твердое намерение — вернуться домой, в Республику Молдова». Плахотнюк также заявил, что собирается продолжить политическую карьеру в Молдове.
Генпрокуратура Молдовы 22 июля подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах, поскольку он «находится в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Беглый олигарх заявил, что правительство в Молдове не хочет его экстрадиции в страну, из-за чего затягивает процесс возвращения.
В Минюсте заявили, что начат процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании национального законодательства.
Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.