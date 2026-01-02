Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью порталу Dehík заявил, что его страна больше не может предоставлять финансовую помощь Украине напрямую из государственного бюджета. Причиной он назвал нехватку средств для решения внутренних социальных задач, таких как финансирование школьных поваров или сиделок для больных.
Отвечая на вопрос о несогласии с гарантией кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро, Бабиш пояснил, что такая гарантия фактически является долгом, поскольку, по его мнению, Украина никогда не сможет вернуть эти средства. Он также привел расчеты, согласно которым совокупная финансовая помощь Украине уже составляет или планируется в размере 377 миллиардов евро, включая средства из нового многолетнего бюджета ЕС. При этом Чехия, как отметил премьер-министр, вносит свой вклад через ежегодные отчисления в общеевропейский бюджет, которые составляют от 60 до 62 миллиардов чешских крон.
Что касается «чешской инициативы» по поставкам боеприпасов для ВСУ и контракта на закупку американских истребителей F-35, Бабиш сообщил, что пока детально не изучал эти вопросы. Обсуждение данных тем, по его словам, запланировано на заседании Совета безопасности республики 7 января.
Ранее сообщалось, что в Германии испугались войны с Россией.
