Чехия сообщила об отсутствии денег для помощи Киеву

Отвечая на вопрос о несогласии с гарантией кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро, Бабиш пояснил, что такая гарантия фактически является долгом, поскольку, по его мнению, Украина никогда не сможет вернуть эти средства. Он также привел расчеты, согласно которым совокупная финансовая помощь Украине уже составляет или планируется в размере 377 миллиардов евро, включая средства из нового многолетнего бюджета ЕС. При этом Чехия, как отметил премьер-министр, вносит свой вклад через ежегодные отчисления в общеевропейский бюджет, которые составляют от 60 до 62 миллиардов чешских крон.