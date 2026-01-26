Эксперт: Урсула фон дер Ляйен намерена стать «суперпрезидентом» Европы

Эксперт полагает, что стремления фон дер Ляйен поддерживают политики Франции и Германии — государств, которые являются лидерами ЕС. По словам собеседника NEWS.ru, глава Еврокомиссии берет под свое командование все больше направлений, исключая из системы принятия решений других высокопоставленных чиновников Брюсселя, например, комиссаров Евросоюза.
«Правит балом одна председательница ЕК. За ней Германия и Франция. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы. Фон дер Ляйен прокладывает туда путь», — считает политолог.
Александр Рар допустил, что впоследствии место «суперпрезидента Европы», которое себе с поддержкой других политиков готовит Урсула фон дер Ляйен, может достаться французскому президенту Эмманюэлю Макрону. Французский лидер вряд ли останется на своем посту после выборов.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен в единовластном управлении организацией. По словам Каллас, глава еврокомиссии является «диктатором», и она не в состоянии изменить ситуацию.