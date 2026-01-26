Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: Урсула фон дер Ляйен намерена стать «суперпрезидентом» Европы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена занять место главы Евросоюза, поэтому усиливает свои полномочия. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт полагает, что стремления фон дер Ляйен поддерживают политики Франции и Германии — государств, которые являются лидерами ЕС. По словам собеседника NEWS.ru, глава Еврокомиссии берет под свое командование все больше направлений, исключая из системы принятия решений других высокопоставленных чиновников Брюсселя, например, комиссаров Евросоюза.

«Правит балом одна председательница ЕК. За ней Германия и Франция. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы. Фон дер Ляйен прокладывает туда путь», — считает политолог.

Александр Рар допустил, что впоследствии место «суперпрезидента Европы», которое себе с поддержкой других политиков готовит Урсула фон дер Ляйен, может достаться французскому президенту Эмманюэлю Макрону. Французский лидер вряд ли останется на своем посту после выборов.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен в единовластном управлении организацией. По словам Каллас, глава еврокомиссии является «диктатором», и она не в состоянии изменить ситуацию.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше