Эксперт: Урсула фон дер Ляйен намерена стать «суперпрезидентом» Европы

Эксперт полагает, что стремления фон дер Ляйен поддерживают политики Франции и Германии — государств, которые являются лидерами ЕС. По словам собеседника NEWS.ru, глава Еврокомиссии берет под свое командование все больше направлений, исключая из системы принятия решений других высокопоставленных чиновников Брюсселя, например, комиссаров Евросоюза.