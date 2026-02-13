Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о крахе мирового порядка, назвав его слова запоздалыми и лицемерными. В своем Телеграм-канале дипломат подчеркнула, что российская сторона на протяжении почти двух десятилетий предупреждала западных партнеров о деструктивных процессах, инициаторами которых выступали сами члены НАТО, включая официальный Берлин.