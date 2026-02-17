Писатель Сергей Лукьяненко: мы должны были идти в сторону Китая

Сорок лет назад, в феврале 1986 года, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявил о необходимости перехода к политике гласности.
Тогда же, в 1986 году, начинал свою деятельность писатель-фантаст, который сейчас считается лицом отечественной литературы этого направления. Сергей Лукьяненко, автор знаменитых «Дозоров», рассказал aif.ru, каким ему виделось будущее сорок лет назад, и что он видит сейчас.
— Я надеялся, что Советский Союз эволюционирует в какое-то более продвинутое, открытое общество, лишённое тех недостатков, которые, разумеется, были. Но при этом надеялся, что государство сохранит социальную, социалистическую направленность. Тогда не было принято смотреть на Китай с оценкой вроде: «А они молодцы!» В те годы Китай, скорее, выглядел отстающим. Но на самом деле то, о чём я мечтал — примерно то, как в скором времени стал развиваться Китай… А, главное, к чему он пришёл сейчас, сохранив и социалистические принципы, и внедрив какие-то капиталистические. В результате у них сейчас получилось государство с очень мощным социальным элементом, с остаточно самостоятельной и впечатляюще сильной внешней политикой… Словом, я надеялся, что мы эволюционируем куда-то вот в эту сторону.
Но, к сожалению, товарищ Горбачёв… Знаете, кое о чём умолчу, поскольку то, что я об этой фигуре думаю, оно не для печати. Из 1986 года будущее действительно казалось другим. Хотелось верить, что вот, с началом гласности пойдёт правильная, разумная перестройка… Конечно, никому и в голову не могло прийти, что Союз развалится на кусочки, что начнутся войны, конфликты, передел границ, что страну будут разворовывать, что из неё уедут миллионы людей. Причём уедут просто за куском хлеба, потому что на Родине их профессии окажутся никому не нужны. Уезжали и талантливые инженеры, и учёные, и врачи, и все на свете… А ведь если подумать, всё это — плод деятельности одного человека, который, надеюсь, находится в том кругу Дантова Ада, где содержатся предатели, обманувшие доверившихся. Впрочем, быть может, его разобрали по кусочкам среди всех кругов, такое тоже возможно.
В общем, мы в результате провалились очень-очень глубоко. Пытаемся выбраться, выбираемся, и, надеюсь, выберемся. А когда меня сейчас спрашивают, что мне видно из 2026 года, я предпочитаю отмолчаться. У меня есть суеверие, свойственное писателям-фантастам, что если озвучить тот вариант будущего, который считаешь наиболее вероятным, ничего не сбудется. Как говорится, Бог слышит мысли, а Сатане нужны слова. Поэтому в деталях ничего не скажу. Намекну лишь — то, что мне видно сейчас, кажется в целом неплохим.
