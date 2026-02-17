Писатель Сергей Лукьяненко: мы должны были идти в сторону Китая

Но, к сожалению, товарищ Горбачёв… Знаете, кое о чём умолчу, поскольку то, что я об этой фигуре думаю, оно не для печати. Из 1986 года будущее действительно казалось другим. Хотелось верить, что вот, с началом гласности пойдёт правильная, разумная перестройка… Конечно, никому и в голову не могло прийти, что Союз развалится на кусочки, что начнутся войны, конфликты, передел границ, что страну будут разворовывать, что из неё уедут миллионы людей. Причём уедут просто за куском хлеба, потому что на Родине их профессии окажутся никому не нужны. Уезжали и талантливые инженеры, и учёные, и врачи, и все на свете… А ведь если подумать, всё это — плод деятельности одного человека, который, надеюсь, находится в том кругу Дантова Ада, где содержатся предатели, обманувшие доверившихся. Впрочем, быть может, его разобрали по кусочкам среди всех кругов, такое тоже возможно.