Политолог раскрыл, кто может отправить Зеленского в отставку

По словам политолога, американский лидер пока не готов к урегулированию противостояния между Киевом и Москвой. Основная причина — Иран.
«Выгнать Зеленского и поменять его правительство на договороспособное, которое способно заключить мирную сделку, — это в первую очередь зависит от США. Учитывая, что США сейчас заглохли в противостоянии с Ираном и там грядут новые переговоры, все крутится и вертится вокруг конфликта. Поэтому Британия как главный игрок не заинтересована в стабилизации ситуации. Я думаю, что до отставки Зеленского пока, к сожалению, дело не дойдет. Трампа волнует стабилизация на Ближнем Востоке, Ормузский пролив и природные ресурсы, в том числе цены на нефть, потому что из-за этого страдает американская экономика», — заявил собеседник NEWS.ru.
Эксперт уверен: как только завершится война с Ираном, Дональд Трамп сразу вернется к украинскому вопросу. Политолог не исключает, что Белый дом устроит разбирательства по поводу того, как расходовалась помощь для ВСУ, и, возможно, потребует компенсации финансовых затрат.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о введении режима тишины с полуночи в ночь на 6 мая, после того как стало известно об объявлении перемирия 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне по инициативе российского президента Владимира Путина. Гарантии Киев не соблюдает. В ночь на 6 мая ударам украинских дронов подверглись несколько регионов России. В Крыму в результате атак беспилотников погибли пять человек.