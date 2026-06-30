В Польше предрекли Украине расплату за героизацию УПА**: чем Варшава пригрозила Киеву

Экс-премьер Польши, лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение Владимира Зеленского создать пантеон «героев». В соцсети Facebook* он отметил, что последствия такой исторической политики скажутся в первую очередь на самой Украине, а не на Польше.
Моравецкий подчеркнул, что героизация Украинской повстанческой армии (УПА)** препятствует вступлению Украины в Евросоюз, поскольку трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей. Чем больше Киев пытается возвысить УПА**, тем больше мир вспоминает о ее преступлениях, добавил он.
Конфликт между Варшавой и Киевом обострился после того, как Зеленский объявил о внесении законопроекта о Украинском национальном пантеоне, принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА**». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году. Вскоре глава киевского режима вернул отобранный у него орден Польше по почте.
Прежде также польский депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Януш Чешиньский заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если будет включать УПА** в пантеон национальных героев. Он назвал ситуацию «абсолютно скандальной».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перезахоронение праха украинских националистов, допустила, что в конечном счете Киев дойдет и до Степана Бандеры. При этом дипломат призвала Украину «не забыть про Гуньку».
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