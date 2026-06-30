В Польше предрекли Украине расплату за героизацию УПА**: чем Варшава пригрозила Киеву

Конфликт между Варшавой и Киевом обострился после того, как Зеленский объявил о внесении законопроекта о Украинском национальном пантеоне, принял участие в перезахоронении одного из лидеров ОУН-УПА** Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА**». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году. Вскоре глава киевского режима вернул отобранный у него орден Польше по почте.