Лавров провёл встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт, представляющей Гайану. По итогам переговоров в МИД РФ сообщили, что российская сторона разъяснила свои требования к претендентам на высшую должность в Организации Объединённых Наций.