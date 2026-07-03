Лавров провёл встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

«Родригес-Биркетт представила свою предвыборную программу. Сергей Лавров разъяснил требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», — отметили в МИД РФ.
Также стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.
Ранее в МИД РФ заявляли, что новый генсек ООН должен исправить ошибки команды Антониу Гутерриша и изменить ситуацию в секретариате организации. Предвзятые подходы мешают чиновникам ООН выступать эффективными посредниками при урегулировании современных кризисов.
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