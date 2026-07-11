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Axios: США потребовали от Ирана открыть Ормуз и не бить по коммерческим судам

Американское руководство требует от Ирана открыть Ормузский пролив.

Источник: RT на русском

Американское руководство требует от Ирана открыть Ормузский пролив.

Об этом в X заявил журналист Axios Барак Равид.

«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», — сообщил он.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что новая эскалация между США и Ираном может привести к очередной блокаде Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.

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