Axios: США потребовали от Ирана открыть Ормуз и не бить по коммерческим судам

Американское руководство требует от Ирана открыть Ормузский пролив.
Об этом в X заявил журналист Axios Барак Равид.
«Администрация Трампа требует, чтобы Иран в субботу выступил с публичным заявлением, признав, что Ормузский пролив открыт, и обязался прекратить обстрелы коммерческих судов», — сообщил он.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что новая эскалация между США и Ираном может привести к очередной блокаде Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.