Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне

Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне, а также радаров воздушного и морского обнаружения в Омане в ответ на американские удары по территории Исламской Республики, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне, а также радаров воздушного и морского обнаружения в Омане в ответ на американские удары по территории Исламской Республики, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Операция проведена на фоне объявленной в Бахрейне воздушной тревоги.

Утром 13 июля МВД Бахрейна призвало жителей страны укрыться в безопасных местах в связи с сиреной воздушной тревоги. В Иордании военные сообщили о перехвате и уничтожении четырёх иранских ракет над территорией королевства. Пентагон пока не подтверждает масштаб повреждений.

Иранская операция стала прямым ответом на серию американских авиаударов по иранской провинции Бушир, в результате которых пострадали пять городов. Тегеран уже предупреждал, что любые агрессивные действия США не останутся без жёсткого ответа. В последние дни конфликт между двумя странами резко обострился после разрыва временного меморандума.

В Омане и Бахрейне пока не комментируют сообщения Ирана о поражении радаров. Однако региональные наблюдатели отмечают, что удары по объектам слежения могут серьёзно ослабить систему ПВО в зоне Персидского залива. В Иране заявляют, что операция прошла успешно.

Бахрейн является ключевым союзником США в регионе и местом базирования Пятого флота ВМС США. Иран продолжает наращивать военную риторику. В регионе сохраняется напряжённость.

США впервые применили ударные морские БПЛА при ударах по Ирану.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше