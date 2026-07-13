Иран заявил об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне

Вооружённые силы Ирана заявили об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне, а также радаров воздушного и морского обнаружения в Омане в ответ на американские удары по территории Исламской Республики, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Операция проведена на фоне объявленной в Бахрейне воздушной тревоги.
Иранская операция стала прямым ответом на серию американских авиаударов по иранской провинции Бушир, в результате которых пострадали пять городов. Тегеран уже предупреждал, что любые агрессивные действия США не останутся без жёсткого ответа. В последние дни конфликт между двумя странами резко обострился после разрыва временного меморандума.
В Омане и Бахрейне пока не комментируют сообщения Ирана о поражении радаров. Однако региональные наблюдатели отмечают, что удары по объектам слежения могут серьёзно ослабить систему ПВО в зоне Персидского залива. В Иране заявляют, что операция прошла успешно.
Бахрейн является ключевым союзником США в регионе и местом базирования Пятого флота ВМС США. Иран продолжает наращивать военную риторику. В регионе сохраняется напряжённость.
США впервые применили ударные морские БПЛА при ударах по Ирану.
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