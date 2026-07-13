Иран заявил об уничтожении военной инфраструктуры США в Бахрейне

Иранская операция стала прямым ответом на серию американских авиаударов по иранской провинции Бушир, в результате которых пострадали пять городов. Тегеран уже предупреждал, что любые агрессивные действия США не останутся без жёсткого ответа. В последние дни конфликт между двумя странами резко обострился после разрыва временного меморандума.