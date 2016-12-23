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12:55 (мск)

В России создали «магический ящик» WeatherBox, который показывает погоду

Японские стартаперы представили «коробку с дождем» Tempescope, однако не смогли собрать средства на реализацию кампании. Российский изобретатель Григорий Угорский создал более необычный, а главное, доступный вариант — визуализатор погоды WeatherBox, и рассказал о нем специально для Hi-Tech Mail.Ru.

Как это работает

Для начала работы с WeatherBox нужно установить приложение на смартфон (будут версии для iOS и Android), залить в специальный отсек около 3 л воды и включить устройство в электросеть. После этого гаджет автоматически создаст точку доступа Wi-Fi. К ней необходимо подключиться со смартфона и соединить WeatherBox с домашним Wi-Fi, а затем указать, погоду на какой день и в каком городе (поддерживается более 200 тыс. мест) вы хотите увидеть.

WeatherBox получит данные по интернету и покажет погоду

Устройство может показывать погоду на любой из следующих пяти дней. Если отключить его от Wi-Fi, то при следующем включении будет отображаться последний загруженный вариант. Кстати, температура за окном показана на специальном дисплее. Он же выполняет роль индикатора — если становится синим, значит, нужно добавить воды (это происходит примерно раз в неделю), иначе сработает защита, и устройство перестанет работать.

Корпус устройства изготовлен из черного акрила, одна стенка прозрачная. Производство расположено на территории Москвы — в технопарке «Калибр». Платы для WeatherBox создают в Зеленограде, всю электронику и программное обеспечение разработали с нуля.

WeatherBox включает миниатюрный водяной насос, который обеспечивает создание погоды. Так, чтобы показать дождь за стеклом, воду нужно перегнать из нижнего резервуара в верхний. Оттуда она будет капать большими красивыми каплями — как в кино. Кроме того, светодиодные элементы создают виртуальные молнии и другие эффекты.

Если прогноз изменится (данные обновляются каждые полчаса автоматически), то дождь может прекратиться — вместо него, к примеру, WeatherBox покажет туман или снег.

Обслуживание

Специального ухода за WeatherBox не требуется — даже стекла мыть не нужно, ведь особый материал не покрывается следами засохших капель. Корпус герметичный, и это отдельная гордость производителей — соседей не затопит. Есть специальная «ловушка» внутри корпуса для падающих капель, а в демонстрационный отсек можно просунуть ладонь и ощутить происходящее за окном — только в куда более комфортной обстановке. И пар, и капли приятны на ощупь и не выпрыгивают из корпуса.

Кстати, то, что корпус разборной, упрощает ремонт или модернизацию устройства — для сравнения, у Tempescope даже вытереть стенки изнутри без полного разбора не получится. В WeatherBox все узловые элементы расположены сверху, а доступ к электронике есть снизу, так что если деталь выйдет из строя, ее просто заменить.

Цены и сроки

Проект собирает средства на российской платформе Boomstarter. До завершения кампании — 18 дней, так что у каждого еще есть шанс установить погодное чудо у себя дома. Минимальная цена WeatherBox — 12 тыс. рублей. Доставить устройства обещают уже в апреле 2017 года.

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