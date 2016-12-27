Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
67-летняя гречанка родила себе внучку
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14События недели в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10:39 (мск)

Что подарить маме на Новый год?

Каждый Новый год мы снова и снова сталкиваемся с одной и той же дилеммой: что подарить маме на Новый год. Хочется, чтобы подарок был приятным и практичным, ведь, мамы в постоянной заботе о нас, зачастую забывают о себе и о своих желаниях. Поэтому мы подготовили для вас 10 практичных подарков, которые обязательно порадуют каждую маму.

1. Турка и набор кофейных чашечек

Так приятно, сесть на минуточку, остановить суету дня, выпить чашечку свежесваренного в турке кофе и полететь дальше по делам. А для того чтобы этот процесс был приятен эстетически, мы предлагаем вам собрать подарочный набор, состоящий из турки и изящного кофейного сервиза. В магазине Señor & Señorita вы подберете качественные турки и наборы кофейных чашечек турецких брендов Karaca, Hisar и Korkmaz.

2. Кухонные принадлежности

Набор ярких кухонных принадлежностей будет помогать маме готовить любимые блюда для всей семьи, ведь очень важно, чтобы процесс приготовления приносил удовольствие. Вас приятно удивит широкий ассортимент наборов кастрюль в магазине Señor & Señorita, а мы, в свою очередь, предлагаем вам обратить внимание на более яркие модели, как символ наступающего года Петуха.

3. Столовый сервиз

Еще один вариант для подарка — это нежный фарфоровый сервиз, который, несомненно, создаст атмосферу праздника за дружным семейным столом.

4. Парфюм для дома

Парфюм для дома в виде аромадиффузоров, аромаламп или ароматических свечей — это оригинальный и в тоже время утонченный подарок. Такой подарок обязательно удивит маму, а также будет радовать ее в течение всего года.

5. Контейнеры Joseph Joseph

Тем, кто ищет более практичный подарок советуем обратить внимание на датируемые контейнеры британского бренда Joseph Joseph. Инновационная система позволяет контролировать свежесть продуктов. С такими контейнерами вы сможете сократить количество испортившихся продуктов.

6. Плед или теплые одеяла

Зимними вечерами и ночами мама должна чувствовать вашу заботу и тепло, даже если вы далеко от нее. Нежные и воздушные одеяла из плюша и микрофайбера из коллекций брендов Karaca Home, Sarev и Seral станут отличным подарком.

7. Аксессуары для дома

Каждой маме будет приятно получить милые вещицы, которые будут наполнять уютом родительский дом. К примеру, это может быть изящная фарфоровая вазочка с букетом декоративных цветов Real Touch.

8. Набор полотенец и банный халат

В качестве подарка можно также собрать набор из уютного банного халата и мягких полотенец с оригинальной вышивкой, задорной бахромой или же элегантные классические варианты. Благодаря отличному качеству полотенца и халат прослужат не один год.

9. Чайный сервиз

Еще одним не менее приятным подарком будет чайный сервиз, которым мама сможет воспользоваться при встрече родных и подруг. Наборы с весенними цветочными принтами создадут особую приятную атмосферу для общения.

10. Постельное белье

Беспроигрышный вариант для подарка — это комплект постельного белья. Коллекции турецких брендов Karaca Home, Sarev, Pepper Home предлагают широкую цветовую гамму: от ярких, насыщенных расцветок до спокойных, сдержанных тонов. Так, вы без труда выберете именно тот вариант, который подойдет именно вашей маме.

В магазине Señor & Señorita вы легко найдете лучшие новогодние подарки, которые принесут радость и счастье вашим близким.

Магазин Señor & Señorita находится по адресу:

Шайхонтохурский район, ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.

Сергелинский район, ул. Янги Сергели.

Ориентир: ТЦ MEDIAPARK Сергели, Авторынок Сергели.

Режим работы: с 10:00 до 22:00 без выходных.

Контакты: +99871 202 77 00.

На правах рекламы

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: В России приостановлены полеты Ту-154
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
Россия заняла третье место в мире по продаже оружия
Штаб Трампа начал писать инаугурационную речь
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
11 советов, как без усилий подготовить дом к Новому году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь