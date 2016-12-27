Что подарить маме на Новый год?

1. Турка и набор кофейных чашечек

Так приятно, сесть на минуточку, остановить суету дня, выпить чашечку свежесваренного в турке кофе и полететь дальше по делам. А для того чтобы этот процесс был приятен эстетически, мы предлагаем вам собрать подарочный набор, состоящий из турки и изящного кофейного сервиза. В магазине Señor & Señorita вы подберете качественные турки и наборы кофейных чашечек турецких брендов Karaca, Hisar и Korkmaz.

2. Кухонные принадлежности

Набор ярких кухонных принадлежностей будет помогать маме готовить любимые блюда для всей семьи, ведь очень важно, чтобы процесс приготовления приносил удовольствие. Вас приятно удивит широкий ассортимент наборов кастрюль в магазине Señor & Señorita, а мы, в свою очередь, предлагаем вам обратить внимание на более яркие модели, как символ наступающего года Петуха.

3. Столовый сервиз

Еще один вариант для подарка — это нежный фарфоровый сервиз, который, несомненно, создаст атмосферу праздника за дружным семейным столом.

4. Парфюм для дома

Парфюм для дома в виде аромадиффузоров, аромаламп или ароматических свечей — это оригинальный и в тоже время утонченный подарок. Такой подарок обязательно удивит маму, а также будет радовать ее в течение всего года.

5. Контейнеры Joseph Joseph

Тем, кто ищет более практичный подарок советуем обратить внимание на датируемые контейнеры британского бренда Joseph Joseph. Инновационная система позволяет контролировать свежесть продуктов. С такими контейнерами вы сможете сократить количество испортившихся продуктов.

6. Плед или теплые одеяла

Зимними вечерами и ночами мама должна чувствовать вашу заботу и тепло, даже если вы далеко от нее. Нежные и воздушные одеяла из плюша и микрофайбера из коллекций брендов Karaca Home, Sarev и Seral станут отличным подарком.

7. Аксессуары для дома

Каждой маме будет приятно получить милые вещицы, которые будут наполнять уютом родительский дом. К примеру, это может быть изящная фарфоровая вазочка с букетом декоративных цветов Real Touch.

8. Набор полотенец и банный халат

В качестве подарка можно также собрать набор из уютного банного халата и мягких полотенец с оригинальной вышивкой, задорной бахромой или же элегантные классические варианты. Благодаря отличному качеству полотенца и халат прослужат не один год.

9. Чайный сервиз

Еще одним не менее приятным подарком будет чайный сервиз, которым мама сможет воспользоваться при встрече родных и подруг. Наборы с весенними цветочными принтами создадут особую приятную атмосферу для общения.

10. Постельное белье

Беспроигрышный вариант для подарка — это комплект постельного белья. Коллекции турецких брендов Karaca Home, Sarev, Pepper Home предлагают широкую цветовую гамму: от ярких, насыщенных расцветок до спокойных, сдержанных тонов. Так, вы без труда выберете именно тот вариант, который подойдет именно вашей маме.

В магазине Señor & Señorita вы легко найдете лучшие новогодние подарки, которые принесут радость и счастье вашим близким.

Магазин Señor & Señorita находится по адресу:

Шайхонтохурский район, ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.

Сергелинский район, ул. Янги Сергели.

Ориентир: ТЦ MEDIAPARK Сергели, Авторынок Сергели.

Режим работы: с 10:00 до 22:00 без выходных.

Контакты: +99871 202 77 00.