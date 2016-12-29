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16 побед искусственного интеллекта в 2016 году

Интеллектуальные технологии покоряют новые горизонты. В 2016 году прогресс в области создания систем искусственного интеллекта был особенно ощутимым. О главных победах ИИ читайте в материале Hi-Tech Mail.Ru.

Источник: AP 2016

Выиграл у чемпиона в шашки го

Программа AlphaGo, разработанная Google, победила трехкратного чемпиона Европы Вань Хуэя, а позднее — и обладателя девятого профессионального дана Ли Седоля в трех партиях из пяти. Это событие сравнимо с победой программы Deep Blue над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Кстати, эксперты считают, что шашки го сложнее шахмат.

Победил аса в воздушном бою

Система Alpha одержала победу над бывшим полковником ВВС США Джином Ли. Поединок проводился в компьютерном симуляторе. У Ли — более 10 лет работы с такими программами, но все же искусственному интеллекту удалось превзойти его — он точно предсказывал действия противника и мгновенно реагировал на них.

Спас жизнь человека

Искусственный интеллект смог поставить правильный диагноз. Врачи считали, что пациентка болеет острым миелоидным лейкозом, но лечение от него не помогало. Терапия, назначенная в соответствии с новым диагнозом, женщине помогла.

Предсказал победу Трампа на выборах

Один из разработчиков российского приложения Artisto Эдуард Тянтов использовал модель, созданную Мю Ли, студентом Университета Карнеги-Меллона, чтобы предсказать, кто будет следующим президентом США. Сравнивая определения, которые искусственный интеллект дал Трампу и Клинтон, система сделала однозначный выбор в пользу первого кандидата.

Раскрыл новые подробности о Библии

Компьютерная система установила, что основные тексты Ветхого Завета были созданы до Вавилонского пленения. Такой вывод был сделан после анализа острак — глиняных черепков, на которые наносили первые библейские писания.

Смог повышать качество фотографий

Австрийский программист Алекс Джей Чампандэрд создал программу, которая улучшает качество снимков низкого разрешения. Система «додумывает» детали изображения, выходит достаточно неплохо:

Научился раскрашивать черно-белые фото

Используя алгоритм свёрточной нейросети, специалисты из Университета Калифорнии в Беркли смогли сделать черно-белые снимки цветными. Искусственный интеллект самостоятельно определял границы фрагментов и подбирал цвета.

Устроился работать юристом

Не просто рядовым юристом, но руководителем отдела — искусственный интеллект назначили на управляющую должность в компании Baker & Hostetler. Теперь система на базе суперкомпьютера Watson управляет 50 сотрудниками, выдвигает решения для судебных разбирательств и аргументирует их. Кроме того, на базе искусственного интеллекта работает сервис DoNotPay — электронный юрист с искусственным интеллектом помогает оспорить штрафы за парковку.

Смог распознавать приближение босса

Японский программист Хироки Накаяма разработал программу Boss Sensor, которая распознает приближение начальника. Узнавая его лицо через веб-камеру, она автоматически сворачивает все окна и выводит на экран заранее приготовленную картинку.

Научился распознавать боль

Анализируя изменения мимики, искусственный интеллект смог определить, когда человеку в кадре действительно больно. Скажем больше: систему научили различать 16 степеней боли. Использовать разработку предполагается в больницах — если пациенту больно, сработает автоматический вызов медсестры или врача.

Смог определить возраст по анализу крови

Анализируя маркеры в крови человека, искусственный интеллект, разработанный специалистами Университета Джона Хопкинса, смог точно установить возраст пациентов. Точность системы достигла 83,5%.

Научился имитировать движения человека

Робот Alter двигается в соответствии с командами, которые генерирует искусственный интеллект. Он способен передавать жесты и мимику человека в ответ на движение людей вокруг, а также петь:

Написал книгу и сценарий для фильма

Попытки заставить искусственный интеллект создавать литературные шедевры предпринимались и ранее. Но первый полноценный сценарий для фильма система написала именно в 2016 году. По нему сняли короткометражку Sunspring, в главной роли снялся актер из сериала «Кремниевая долина» Томас Миддлдитч. Кроме того, искусственный интеллект практически самостоятельно создал роман, который получил положительные рецензии критиков и был выдвинут на соискание премии Шиничи Хоши.

Создал первую мелодию

Успехи искусственного интеллекта в музыке также поражают. Первую мелодию, написанную компьютером, презентовали на фестивале Moogfest.

Смог определять главного героя видео

Нейросеть, разработанная Google, для каждого кадра видео строила «маску внимания» и определяла, кто является ключевым действующим лицом сцены. Кроме того, система научилась детально описывать изображения и находить на них нужные объекты.

Научился мечтать

Система искусственного интеллекта Deep Mind, разработанная Google, пополнилась алгоритмом, имитирующим человеческие мечты. Это позволило ей, к примеру, пройти игру Unreal в десять раз быстрее, чем любые другие системы, созданные ранее. А нужно-то было просто вспоминать о предыдущих удачных попытках и мечтать о том, что снова заработаешь очки….

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