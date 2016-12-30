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Лучшие новогодние песни

Какая мелодия сразу же напоминает вам о новогодних праздниках?

Источник: РИА "Новости"
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Новый год — любимый многими праздник, и эта любовь обусловлена традициями: елка, мандарины, шампанское, привычные блюда на столе и, конечно же, знакомые с детства мелодии.

Стоит только услышать эти песни, как руки тянутся нарезать оливье, а по телевизору волшебным образом показывают «Иронию судьбы».

Слова могут звучать на разных языках, но настоящая новогодняя музыка понятна всем. Так какая песенка нравится больше всего именно вам?

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