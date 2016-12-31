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4040 самых красивых снимков 2016 года
20:45 (мск)

40 самых красивых снимков 2016 года

Собрали для вас лучшие фотографии 2016 года.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Проект «Новости Mail.Ru» представляет подборку лучших фотографий ведущих информационных агентств России и мира, сделанных в 2016 году.

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