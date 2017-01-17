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10:36 (мск)

Российский гаджет Tengu зарядит смартфон от огня

Стартапер Айдар Хайруллин из Уфы создал зарядное устройство Tengu. Оно заряжает гаджет от огня и, по словам разработчика, превосходит импортные аналоги. Сбор средств на Tengu успешно завершился на Boomstarter, а разработчик рассказал Hi-Tech Mail.ru, чем его детище лучше импортных аналогов.

Как работает Tengu

Tengu — печь-зарядка. Выглядит она как миниатюрный камин. Стенки изготовлены из сплава нержавеющей стали и титана. Внутрь можно положить хворост или другие горючие материалы и поджечь их.

Тепло, которое выделяется в процессе горения, преобразует в электроэнергию термоэлектрический генератор. Конструкция также включает модуль пассивного охлаждения и контроллер напряжения — он предохраняет от перепадов и защищает гаджет в процессе зарядки.

Разработчики отмечают, что аналогичный термоэлектрический генератор установлен на марсоходе Curiosity. Ровер уже 4,5 года находится на Марсе и не имеет солнечных батарей — также преобразует тепловую энергию в электрическую для движения и питания инструментов.

Одно из главных отличий Tengu от FlameStower и других подобных зарядных устройств — здесь не используются элементы Пельтье. Хайруллин рассказал:

Модули Пельтье не предназначены для генерации электричества, их используют только потому, что они дешевые и их легко найти. Они не выдерживают больших температур, у них очень низкий КПД и они очень хрупки. Мы используем среднетемпературные генераторные модули, они дают на порядок больше мощности и сделаны из металла, а не из керамики.
Айдар ХайруллинСоздатель Tengu

FlameStower имеет и другие недостатки — фактически это не полноценное зарядное устройство, а забавный гаджет, который показывает, что телефон или планшет в принципе можно зарядить от огня на один-два звонка. К тому же FlameStower использует воду для охлаждения, и такое решение не позволяет работать достаточно долго:

Судя по объему воды, которая используется в качестве охлаждения, генератор проработает 3-5 минут, после чего вода закипит и перестанет охлаждать. Не думаю, что этого хватит, чтобы хоть немного зарядить современный смартфон. Да и сделан генератор из пластика, на газу еще можно пользоваться, а вот на костре он долго не простоит. Ветер подул, пламя переместилось и всё расплавило.
Айдар ХайруллинСоздатель Tengu

Tengu может работать в любых погодных условиях — даже в дождь и в снег. Параллельно с зарядкой смартфона на нем можно нагревать воду или готовить еду — как на костре или небольшой туристической горелке. Скорость зарядки смартфона — примерно такая же, как при использовании обычного зарядного устройства для бытовой электросети.

Проект в цифрах

На запуск производства стартапу нужно было 680 тыс. рублей, на Boomstarter собрали около 700 тыс. По словам разработчика, минимальная партия печей для заказа на предприятии — 150 штук, пять заводов готовы взяться за выпуск устройств.

Первым инвесторам Tengu обошлась в 4 тыс. рублей. Сейчас можно заказать зарядное устройство с фирменным брелоком и наклейкой за 6 тыс. рублей. FlameStower стоил примерно столько же — 99 долларов, или 5 930 рублей по курсу.

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