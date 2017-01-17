Российский гаджет Tengu зарядит смартфон от огня

Как работает Tengu
Tengu — печь-зарядка. Выглядит она как миниатюрный камин. Стенки изготовлены из сплава нержавеющей стали и титана. Внутрь можно положить хворост или другие горючие материалы и поджечь их.
Тепло, которое выделяется в процессе горения, преобразует в электроэнергию термоэлектрический генератор. Конструкция также включает модуль пассивного охлаждения и контроллер напряжения — он предохраняет от перепадов и защищает гаджет в процессе зарядки.
Разработчики отмечают, что аналогичный термоэлектрический генератор установлен на марсоходе Curiosity. Ровер уже 4,5 года находится на Марсе и не имеет солнечных батарей — также преобразует тепловую энергию в электрическую для движения и питания инструментов.
Одно из главных отличий Tengu от FlameStower и других подобных зарядных устройств — здесь не используются элементы Пельтье. Хайруллин рассказал:
Модули Пельтье не предназначены для генерации электричества, их используют только потому, что они дешевые и их легко найти. Они не выдерживают больших температур, у них очень низкий КПД и они очень хрупки. Мы используем среднетемпературные генераторные модули, они дают на порядок больше мощности и сделаны из металла, а не из керамики.
Айдар ХайруллинСоздатель Tengu
FlameStower имеет и другие недостатки — фактически это не полноценное зарядное устройство, а забавный гаджет, который показывает, что телефон или планшет в принципе можно зарядить от огня на один-два звонка. К тому же FlameStower использует воду для охлаждения, и такое решение не позволяет работать достаточно долго:
Судя по объему воды, которая используется в качестве охлаждения, генератор проработает 3-5 минут, после чего вода закипит и перестанет охлаждать. Не думаю, что этого хватит, чтобы хоть немного зарядить современный смартфон. Да и сделан генератор из пластика, на газу еще можно пользоваться, а вот на костре он долго не простоит. Ветер подул, пламя переместилось и всё расплавило.
Айдар ХайруллинСоздатель Tengu
Tengu может работать в любых погодных условиях — даже в дождь и в снег. Параллельно с зарядкой смартфона на нем можно нагревать воду или готовить еду — как на костре или небольшой туристической горелке. Скорость зарядки смартфона — примерно такая же, как при использовании обычного зарядного устройства для бытовой электросети.
Проект в цифрах
На запуск производства стартапу нужно было 680 тыс. рублей, на Boomstarter собрали около 700 тыс. По словам разработчика, минимальная партия печей для заказа на предприятии — 150 штук, пять заводов готовы взяться за выпуск устройств.
Первым инвесторам Tengu обошлась в 4 тыс. рублей. Сейчас можно заказать зарядное устройство с фирменным брелоком и наклейкой за 6 тыс. рублей. FlameStower стоил примерно столько же — 99 долларов, или 5 930 рублей по курсу.