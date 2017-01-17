Российский гаджет Tengu зарядит смартфон от огня

Как работает Tengu

Tengu — печь-зарядка. Выглядит она как миниатюрный камин. Стенки изготовлены из сплава нержавеющей стали и титана. Внутрь можно положить хворост или другие горючие материалы и поджечь их.

Тепло, которое выделяется в процессе горения, преобразует в электроэнергию термоэлектрический генератор. Конструкция также включает модуль пассивного охлаждения и контроллер напряжения — он предохраняет от перепадов и защищает гаджет в процессе зарядки.

Разработчики отмечают, что аналогичный термоэлектрический генератор установлен на марсоходе Curiosity. Ровер уже 4,5 года находится на Марсе и не имеет солнечных батарей — также преобразует тепловую энергию в электрическую для движения и питания инструментов.

Одно из главных отличий Tengu от FlameStower и других подобных зарядных устройств — здесь не используются элементы Пельтье. Хайруллин рассказал: