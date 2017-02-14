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14:11 (мск)

Выпьем за любовь: подборка коротких видео ко Дню Валентина

14 февраля мир отмечает праздник святого Валентина. Традиционно в этот день возлюбленные обмениваются милыми подарками и признаются друг другу в чувствах с помощью открыток в форме сердечка.

Источник: AP 2017

Редакция проекта Новости.Mail.Ru приготовила свою праздничную валентинку из самых смешных коубов про любовь и поцелуи.

P. S. противники Дня Святого Валентина и одинокие, тоже могут найти себя в нашей подборке.

Как и обещали, если вы одиноки:

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