Выпьем за любовь: подборка коротких видео ко Дню Валентина
14 февраля мир отмечает праздник святого Валентина. Традиционно в этот день возлюбленные обмениваются милыми подарками и признаются друг другу в чувствах с помощью
14 февраля мир отмечает праздник святого Валентина. Традиционно в этот день возлюбленные обмениваются милыми подарками и признаются друг другу в чувствах с помощью
Редакция проекта Новости.Mail.Ru приготовила свою праздничную валентинку из самых смешных коубов про любовь и поцелуи.
Как и обещали, если вы одиноки: