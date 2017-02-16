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13:24 (мск)

У Медведева появились часы с морским навигатором

Новый технологичный гаджет заметили у российского премьер-министра. Дмитрий Медведев теперь носит умные часы Garmin с системой морской GPS-навигации.

Идет по приборам

Журналисты впервые заметили устройство на руке Медведева на заседании в Совете Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Garmin Quatix 3 — часы, разработанные американской компанией для капитанов парусных и моторных судов, поклонников морской рыбалки, однако подходят и людям, которые много путешествуют, занимаются туризмом и мультиспортом. Смотрите цены на часы Garmin.

Цена Garmin Quatix 3 – 53 890 рублей

В Garmin Quatix 3 встроены стальная EXO-антенна с модулем GPS и GLONASS, альтиметр, барометр, 3-осевой компас. Предустановленные приложения сообщают о приливах и отливах, имеют функции для парусной регаты, счетчик для рыбы, таймер соревнований, сигнализацию дрейфа от якорной стоянки и пр.

Ранее у Медведева были Apple Watch Sport (цена), бюджетные Swatch WEE HOURS с монохромным экраном, а до недавнего времени — Swatch Touch Tress Code (SURB121) с кварцевым механизмом в пластиковом корпусе.

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