У Медведева появились часы с морским навигатором
Новый технологичный гаджет заметили у российского
Новый технологичный гаджет заметили у российского
Идет по приборам
Журналисты впервые заметили устройство на руке Медведева на заседании в Совете Федерации.
Garmin Quatix 3 — часы, разработанные американской компанией для капитанов парусных и моторных судов, поклонников морской рыбалки, однако подходят и людям, которые много путешествуют, занимаются туризмом и мультиспортом. Смотрите цены на часы Garmin.
В Garmin Quatix 3 встроены стальная
Ранее у Медведева были Apple Watch Sport (цена), бюджетные Swatch WEE HOURS с монохромным экраном, а до недавнего времени — Swatch Touch Tress Code (SURB121) с кварцевым механизмом в пластиковом корпусе.