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15:53 (мск)

Российские ученые создали уникальный авиадвигатель

Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью.

Hi-Tech Mail.ru пообщался с инициатором проекта, учредителем ООО «Двигатели для авиации» Платоном Масловым, который рассказал нам о секретах создания двигателя и о перспективах его применения.

Встречайте: ДДА-120. Он представляет собой некий гибрид бензинового и дизельного моторов для сверхлегких самолетов и вертолетов. На фото ниже: опытный лабораторный образец двигателя внутреннего сгорания для сверхлегких самолетов, на котором проводились испытания. Камера сгорания и топливная система лабораторного образца полностью соответствует проектируемому двигателю. Таким образом, образец полностью подтвердил работоспособность проектируемого двигателя и его уникальной топливной системы, оставив позади годы тяжелейшей работы.

Снаружи ДДА-120 практически ничем не отличается от себе подобных. Как рассказал Hi-Tech Mail.ru инициатор проекта, фундаментальные исследования, реализованные в двигателе, начались еще в далеких 80-х годах в Уфимском государственном авиационном техническом университете.

Уникальность и стоимость

Его уникальность и отличие от западных аналогов (в России двигатели малой мощности не производятся) в высокой удельной мощности, экономичности и топливе, на котором он может работать: авиационный керосин, бензин, дизельное топливо.

Экономичность и низкая себестоимость — ключевое отличие от западных аналогов. Действительно, двигатели сверхлегких летательных аппаратов Subaru или Rotax очень дороги и их цена может составлять более 80% цены самого ЛА, это примерно 1,5 млн руб. с учетом доставки. Это делает конечную стоимость летательного аппарата неподъемно высокой и для производителя, и для потребителя.

Планируемая рыночная стоимость двигателя ДДА-120 будет варьировать в районе 300 - 500 тыс. руб.

В отличие от других многотопливных двигателей (например, многотопливные дизели), этот двигатель будет значительно легче. От двигателей с искровым воспламенением, работающих также на авиационном керосине, ДДА-120 отличает сниженный расход топлива.

Перспективы и применение

К концу этого года планируется завершить создание прототипа и начать проводить стендовые испытания. Создатели уверены, что в эру легких самолетов новый двигатель будет востребован.

На данный момент аналоги данного двигателя широко применяются в малой авиации. Например, в вертолетах Robinson R22 и самолетах Cetus 200.

В России подобные двигатели до сих пор не производятся

Сообщается, что проектом заинтересовались еще на этапе первых испытаний и уже готовятся первые заказы. Также для финансовой поддержки проект выставлен на одну из краудфандинговых платформ. От успеха проекта на платформе во многом зависит дата изготовления прототипа.

Создатели подчеркивают, что на сегодняшний день отечественная промышленность не производит двигателей для малой авиации до 200 л.с., что значительно тормозит развитие отрасли. Возможно, разработка уфимских специалистов в корне поменяет ситуацию.

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