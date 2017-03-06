Российские ученые создали уникальный авиадвигатель

Hi-Tech Mail.ru пообщался с инициатором проекта, учредителем ООО «Двигатели для авиации» Платоном Масловым, который рассказал нам о секретах создания двигателя и о перспективах его применения. Встречайте: ДДА-120. Он представляет собой некий гибрид бензинового и дизельного моторов для сверхлегких самолетов и вертолетов. На фото ниже: опытный лабораторный образец двигателя внутреннего сгорания для сверхлегких самолетов, на котором проводились испытания. Камера сгорания и топливная система лабораторного образца полностью соответствует проектируемому двигателю. Таким образом, образец полностью подтвердил работоспособность проектируемого двигателя и его уникальной топливной системы, оставив позади годы тяжелейшей работы.

Снаружи ДДА-120 практически ничем не отличается от себе подобных. Как рассказал Hi-Tech Mail.ru инициатор проекта, фундаментальные исследования, реализованные в двигателе, начались еще в далеких 80-х годах в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Уникальность и стоимость Его уникальность и отличие от западных аналогов (в России двигатели малой мощности не производятся) в высокой удельной мощности, экономичности и топливе, на котором он может работать: авиационный керосин, бензин, дизельное топливо. Экономичность и низкая себестоимость — ключевое отличие от западных аналогов. Действительно, двигатели сверхлегких летательных аппаратов Subaru или Rotax очень дороги и их цена может составлять более 80% цены самого ЛА, это примерно 1,5 млн руб. с учетом доставки. Это делает конечную стоимость летательного аппарата неподъемно высокой и для производителя, и для потребителя.

Планируемая рыночная стоимость двигателя ДДА-120 будет варьировать в районе 300 - 500 тыс. руб.

В отличие от других многотопливных двигателей (например, многотопливные дизели), этот двигатель будет значительно легче. От двигателей с искровым воспламенением, работающих также на авиационном керосине, ДДА-120 отличает сниженный расход топлива. Перспективы и применение К концу этого года планируется завершить создание прототипа и начать проводить стендовые испытания. Создатели уверены, что в эру легких самолетов новый двигатель будет востребован. На данный момент аналоги данного двигателя широко применяются в малой авиации. Например, в вертолетах Robinson R22 и самолетах Cetus 200.

В России подобные двигатели до сих пор не производятся