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15:09 (мск)

Моника Беллуччи и другие звезды первого дня Каннского фестиваля

Во Франции начинает работу один из престижнейших киносмотров в мире, и на набережной Круазет уже появились главные участники событий ближайших дней.

Источник: Reuters

Торжественная церемония открытия 70-го юбилейного Каннского фестиваля, вести которую в этом году будет Моника Беллуччи, начнется вечером 17 мая, однако большая часть гостей смотра уже накануне вечером прибыли на Лазурный берег, чтобы принять участие в первых мероприятиях смотра. Одно из таких — официальный ужин комиссии жюри, которую в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар. Кроме него, определять лауреатов будут американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Бинбин Фань, французская кинозвезда Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук и французский композитор Габриэль Яред. В состав жюри вошли также итальянский режиссер Паоло Соррентино и немецкий режиссер Марен Аде.

В первый день работы фестиваля, до церемонии открытия, состоялся фотоколл анимационной ленты «Эмоджи Фильм». Кроме того, за несколько часоов до мировой премьеры свою совместную работу — фильм «Призраки Исмаэля», который откроет смотр, представили режиссер Арно Деплешен и актеры Марион Котийяр, Шарлота Генсбур и Луи Гаррель.

В числе наиболее ожидаемых премьер фестиваля — драма Софии Копполы «Роковое искушение» с Николь Кидман, Кирстен Данст и Колином Фарреллом (являющаяся по сути ремейком вестерна 1971 года «Обманутый»), свежая провокация от Франсуа Озона — «Двойной любовник», «Хэппи энд» от живого классика и завсегдатая Круазет Михаэля Ханеке, а также, разумеется, новый сезон культового сериала «Твин Пикс».

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Напомним, в этом году в Канне Россию представят сразу три фильма: «Кроткая» Сергея Лозницы и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — в основном конкурсе, и «Теснота» Кантемира Балагова — во второй по важности секции «Особый взгляд».

70-й Каннский кинофестиваль продлится с 17 по 28 мая.

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