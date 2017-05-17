Моника Беллуччи и другие звезды первого дня Каннского фестиваля

Торжественная церемония открытия 70-го юбилейного Каннского фестиваля , вести которую в этом году будет Моника Беллуччи , начнется вечером 17 мая, однако большая часть гостей смотра уже накануне вечером прибыли на Лазурный берег, чтобы принять участие в первых мероприятиях смотра. Одно из таких — официальный ужин комиссии жюри, которую в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар . Кроме него, определять лауреатов будут американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит , китайская актриса Бинбин Фань , французская кинозвезда Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук и французский композитор Габриэль Яред. В состав жюри вошли также итальянский режиссер Паоло Соррентино и немецкий режиссер Марен Аде.

В первый день работы фестиваля, до церемонии открытия, состоялся фотоколл анимационной ленты «Эмоджи Фильм». Кроме того, за несколько часоов до мировой премьеры свою совместную работу — фильм «Призраки Исмаэля», который откроет смотр, представили режиссер Арно Деплешен и актеры Марион Котийяр, Шарлота Генсбур и Луи Гаррель.

В числе наиболее ожидаемых премьер фестиваля — драма Софии Копполы «Роковое искушение» с Николь Кидман, Кирстен Данст и Колином Фарреллом (являющаяся по сути ремейком вестерна 1971 года «Обманутый»), свежая провокация от Франсуа Озона — «Двойной любовник», «Хэппи энд» от живого классика и завсегдатая Круазет Михаэля Ханеке, а также, разумеется, новый сезон культового сериала «Твин Пикс».

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Напомним, в этом году в Канне Россию представят сразу три фильма: «Кроткая» Сергея Лозницы и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — в основном конкурсе, и «Теснота» Кантемира Балагова — во второй по важности секции «Особый взгляд».

70-й Каннский кинофестиваль продлится с 17 по 28 мая.