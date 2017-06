Sgt Pepper: 50 фактов о культовом альбоме в день его 50-летия

10. Одним из художников, принимавшим участие в создании обложки, был сэр Питер Блейк, который также придумал обложку Do They Know It’s Christmas для Band Aid и постер для Live Aid.

18. Завершили композицию куклы, в том числе кукла Ширли Темпл в свитере с надписью Welcome the Rolling Stones.

29. Джордж Мартин продемонстрировал свои музыкальные способности во время записи альбома — например, для песни Fixing a Hole он сыграл на клавесине, для Being For The Benefit of Mr Kite — на фисгармонии, а для Getting Better — на электромеханическом пианино Hohner Pianet.

30. На первый альбом Битлз Please Please Me ушло £400, итоговая стоимость Sgt Pepper оценивается в £25 тыс.

31. Шум толпы между песнями Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band и With A Little Help From My Friends записал Джордж Мартин на концерте Битлз в концертной площадке «Голливуд-боул».

32. На радиостанциях «Би-би-си» запретили несколько песен из этого альбома, в том числе A Day In The Life из-за слов «I'd love to turn you on».

33. И Being For The Benefit Of Mr Kite из-за слов «Henry the Horse».

34. А также Lucy in the Sky With Diamonds.