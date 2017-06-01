Sgt Pepper: 50 фактов о культовом альбоме в день его 50-летия

Источник: AP 2017

1. Sgt Pepper был восьмым студийным альбомом Битлз. 2. Он провел 27 недель на первом месте чартов в Соединенном Королевстве. 3. Пол Маккартни придумал концепцию Sgt Pepper, возвращаясь на самолете в Лондон из Кении в ноябре 1966 года. 4. Он решил, что хочет написать песню о военном оркестре эдвардианской эпохи. 5. Когда группа начала записывать альбом в теперь уже легендарной Abbey Road Studio Two, первыми сочиненными песнями были Strawberry Fields Forever и Penny Lane.

Источник: AP 2017

6. Эти песни стали заглавными на сингле, вышедшем в феврале 1967 года, но занять первое место в Великобритании им не удалось. 7. В результате менеджер Брайан Эпстайн настоял, чтобы эти песни не вошли в пластинку Sgt Pepper. 8. После записи сингла Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band было решено, что весь альбом будет записан так, как будто бы выступает другая группа, что позволит Битлз поэкспериментировать со звуком. 9. У группы ушло почти пять месяцев на то, чтобы записать весь альбом — он был завершен 21 апреля 1967 года.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BUy0b7IgOKF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от † (@storyfortheglory)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-01T10:44:21+00:00">Июн 1 2017 в 3:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

10. Одним из художников, принимавшим участие в создании обложки, был сэр Питер Блейк, который также придумал обложку Do They Know It’s Christmas для Band Aid и постер для Live Aid. 11. Другим дизайнером была тогдашняя жена Блейка — Джейн Хоуорт, ставшая борцом за права женщин. 12. Концепция обложки состояла в том, чтобы группа была одета в форму оркестра на официальной церемонии в парке. 13. У каждого битла, а также у Хоуорт, Блейка и галериста Роберта Фрейзера спросили, каких персонажей они бы хотели добавить на обложку. 14. Предложения Джона Леннона включали Адольфа Гитлера и Иисуса Христа — оба варианта были отвергнуты. 15. Некоторые задавались вопросом, почему на обложке не было Элвиса Пресли — Пол Маккартни говорил, что Элвис был слишком важен и был слишком высоко над остальными, чтобы его даже упоминать. 16. Чтобы создать изображение, Блейк и Хоуорт поставили на твердый картон 57 черно-белых изображений героев обложки в натуральную величину. Затем Хоуорт раскрасила их вручную.

Источник: AP 2017

17. На обложку также попали четыре восковые фигуры битлов, предоставленные Музеем мадам Тюссо в Лондоне. 18. Завершили композицию куклы, в том числе кукла Ширли Темпл в свитере с надписью Welcome the Rolling Stones. 19. Во время своего пребывания в Индии Джордж Харрисон отрастил усы для маскировки, и на обложке альбома усы есть у всех участников группы.

20. Вдохновением для цветочной надписи послужили муниципальные цветочные часы, которые Хоуорт увидела в Лондоне. 21. На обратной стороне обложки альбома тексты были напечатаны полностью — такое для LP было сделано впервые. 22. Мэй Уэст изначально не разрешила использовать свое изображение для обложки, но уступила, когда Битлз написали ей письмо с просьбой предоставить разрешение. 23. В то время на обложку альбома тратили в среднем £50. Итоговая цена обложки Sgt Pepper составила почти £3 тыс. 24. За свою работу Блейк и Хоуорт получили в 1968 году премию «Грэмми». 25. Sgt Pepper однажды возглавил список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

26. С этим были согласны не все — в 1998 году Melody Maker опросил журналистов, поп-звезд и диджеев, и альбом признали худшей записью в истории.

27. Продюсер Джордж Мартин говорил, что серьезное влияние на Пола Маккартни в те времена оказал альбом Pet Sounds группы The Beach Boys. «Без Pet Sounds Sgt Pepper никогда бы не случился», — отмечал он. 28. Первым треком, включенным в альбом, была песня When I’m Sixty-Four. 29. Джордж Мартин продемонстрировал свои музыкальные способности во время записи альбома — например, для песни Fixing a Hole он сыграл на клавесине, для Being For The Benefit of Mr Kite — на фисгармонии, а для Getting Better — на электромеханическом пианино Hohner Pianet.

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30. На первый альбом Битлз Please Please Me ушло £400, итоговая стоимость Sgt Pepper оценивается в £25 тыс. 31. Шум толпы между песнями Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band и With A Little Help From My Friends записал Джордж Мартин на концерте Битлз в концертной площадке «Голливуд-боул». 32. На радиостанциях «Би-би-си» запретили несколько песен из этого альбома, в том числе A Day In The Life из-за слов «I'd love to turn you on». 33. И Being For The Benefit Of Mr Kite из-за слов «Henry the Horse». 34. А также Lucy in the Sky With Diamonds.

Источник: AP 2017

35. Но Джон Леннон отрицал связь песни с аббревиатурой, означающей запрещенный препарат. Музыкант утверждал, что вдохновением послужил рисунок его четырехлетнего сына Джулиана.

36. В альбоме есть высокий звук, который не воспринимают люди, но слышат собаки.

37. Говорят, что на создание песни Fixing A Hole Пола Маккартни частично вдохновило время, проведенное за ремонтом фермерского дома в Шотландии. 38. Считалось, что вдохновением для She's Leaving Home послужила заметка в газете Daily Mail о подростковых побегах. 39. А песню Good Morning Good Morning, как говорили, вдохновила реклама кукурузных хлопьев Kellogg's.

40. Sgt Pepper был первым альбомом Битлз, трек-листы которого были одинаковые и в Британии, и в США. 41. Перед выпуском альбома группа показала копию своей подруге, певице Касс Эллиот из The Mamas and the Papas, которая жила в квартире на King’s Road. Музыканты прибавили звук и полностью проиграли пластинку, причем произошло это в шесть утра, при широко открытых окнах, и соседи, якобы осознавшие, что слушают еще не вышедшую работу Битлз, не стали жаловаться в полицию. 42. Альбом вышел 1 июня 1967 года. 43. Это был первый альбом в истории, вышедший одновременно по всему миру. 44. Только в первые семь дней он разошелся тиражом в 250 тыс. копий. 45. Всего за три месяца количество проданных по всему миру экземпляров достигло 2,5 млн.

Источник: AP 2017