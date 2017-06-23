В эфире #VKLive Маликов, Дайнеко, Дружко и другие поздравляют выпускников с окончанием школы

23 июня в 13.00 в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Выпускной 2017» стартовала прямая трансляция с участием звезд. В выпуске #VKLive принимают участие Егор Крид, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Виктория Дайнеко, Сергей Дружко и другие артисты и блогеры. Звезды поздравляют выпускников с окончанием школы.