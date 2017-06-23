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14:25 (мск)

В эфире #VKLive Маликов, Дайнеко, Дружко и другие поздравляют выпускников с окончанием школы

Соцсеть «ВКонтакте» проводит 23 июня свою собственную онлайн-подготовку к выпускному для ребят, которые этим летом оканчивают школу.

23 июня в 13.00 в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Выпускной 2017» стартовала прямая трансляция с участием звезд. В выпуске #VKLive принимают участие Егор Крид, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Виктория Дайнеко, Сергей Дружко и другие артисты и блогеры. Звезды поздравляют выпускников с окончанием школы.

Также пользователи могут увидеть прямые включения концерта группы IOWA.

Отметим, что проект «Выпускной 2017» «ВКонтакте» запустила в мае. В группу вступили сотни тысяч старшеклассников — более 80 процентов выпускников этого года.

Утром 23 июня к выпускникам через сообщество обратился президент России Владимир Путин.

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