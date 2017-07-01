Робби Уильямс в гостях у «Одноклассников»

В эфире «ОК на связи!» Робби Уильямс ответит на вопросы пользователей Одноклассников, расскажет о своих предстоящих концертах и планах на Москву. Есть ли у Робби любимые российские традиции, и готов ли он выступить от России на «Евровидении», как пообещал в одном из телешоу? Узнаем, собирается ли Робби Party like a Russian или он, как примерный семьянин и отец, веселится только в клипах и на концертах. Конечно же, поговорим о детях музыканта, его бурной юности и бойз-бендах.

Мировые продажи альбомов Робби Уильямса превышают 59 миллионов копий. Певец получил самое большое количество наград BRIT Awards за всю историю премии. Также Робби был выбран «лучшим певцом 90-х», а Элтон Джон назвал его «Фрэнком Синатрой XXI века».