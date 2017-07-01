Робби Уильямс в гостях у «Одноклассников»
1 июля гостем специального выпуска
1 июля гостем специального выпуска
В эфире «ОК на связи!» Робби Уильямс ответит на вопросы пользователей Одноклассников, расскажет о своих предстоящих концертах и планах на Москву. Есть ли у Робби любимые российские традиции, и готов ли он выступить от России на «Евровидении», как пообещал в одном из телешоу? Узнаем, собирается ли Робби Party like a Russian или он, как примерный семьянин и отец, веселится только в клипах и на концертах. Конечно же, поговорим о детях музыканта, его бурной юности и
Мировые продажи альбомов Робби Уильямса превышают 59 миллионов копий. Певец получил самое большое количество наград BRIT Awards за всю историю премии. Также Робби был выбран «лучшим певцом 90-х», а Элтон Джон назвал его «Фрэнком Синатрой XXI века».
Кроме того, прямой эфир шоу «ОК на связи!» с Робби Уильямсом можно смотреть здесь.
Начало трансляции — 1 июля в 17:00.
«ОК на связи!» — это развлекательное вечернее шоу, запущенное в июне 2016 год социальной сетью Одноклассники. В прямом эфире ведущий ведет непринужденную беседу с приглашенными гостями: звездами театра и кино, популярными певцами, музыкальными коллективами, блогерами. За время съемок самыми популярными участниками шоу становились Константин Эрнст, Нюша, Егор Крид, Антон Беляев, Олег Ефремов и Филипп Киркоров. Каждый выпуск собирает несколько миллионов просмотров. С марта 2017 года шоу «ОК на связи!» снимается совместно с «Москвой-24» и выходит в эфире телеканала.