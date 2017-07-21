Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение
Первые такие комплексы фотовидеофиксации могут установить в Москве.
Первые такие комплексы фотовидеофиксации могут установить в Москве.
О том, что на столичных дорогах могут появиться камеры, фиксирующие выезд автомобилей на обособленные трамвайные пути, сообщил в интервью агентству городских новостей «Москва» генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Обособленные пути - это та же самая выделенная полоса, созданная специально для трамвая. И если пути обособлены разметкой, как выделенная полоса, и это не поможет предотвратить помехи для трамвая от неправомерного выезда постороннего транспорта, то, конечно, в этих точках будут ставить камеры, фиксирующие выезд на полосу с последующими штрафами водителям.
Михайлов также отметил, что все трамвайные и около 200 автобусных маршрутов планируется перевести на тактовое расписание к 2020 году.
Напомним, что с 1 июня вступили в силу два новых стандарта — ГОСТ Р 57144−2016 и ГОСТ Р 57145−2016, устанавливающих технические требования к комплексам фиксации нарушений ПДД и правила их применения.
Так, в ГОСТах записано, что комплексы могут быть радиолокационные, лазерные, индуктивные, магнитные и пьезоэлектрические. Все они должны замерять скорость в диапазоне от 20 км/ч до 250 км/ч. Вероятность распознавания номера независимо от времени суток и погоды не должна быть менее 90%.
Фотография автомобиля должна «позволять определять отличительные признаки транспортного средства». Камерам с функцией трекинга (фиксируют путь машины, например, «Стрелка») запрещено измерять скорость на расстоянии ближе чем 50 м. Комплексы должны ставиться на участках дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках и в местах, где произошло более трех ДТП с пострадавшими за год.