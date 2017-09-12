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16:24 (мск)

Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7

На третьей международной специализированной выставке «Импортозамещение» премьер-министр России Дмитрий Медведев получил в подарок российский смартфон. Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?

Источник: РИА "Новости"

«Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат», — заверили Медведева на выставке, вручив ему российский смартфон Inoi R7.

Inoi R7

Inoi R7 — это первый смартфон под управлением операционной системы Sailfish RUS. Программное обеспечение на базе Sailfish финской компании Jolla (выходцев из Nokia) дорабатывали в России. Inoi R7 стал младшим в линейке из трех смартфонов, который разрабатывает компания. Он предназначен для персонала среднего звена корпораций и служащих органов муниципальной власти. Стоимостьсмартфона Inoi — 11 900 рублей. При этом характеристики устройства на сегодняшний день не выдерживают никакой критики.

Характеристики Inoi R7

  • Чипсет: Snapdragon 210
  • Оперативная память: 2 ГБ
  • Постоянная память: 16 ГБ
  • Поддержка карт памяти: до 64 ГБ
  • Экран: 5 дюймов, 1280×720 точек
  • Основная камера: 8 Мп
  • Фронтальная камера: 5 Мп
  • Слоты для SIM-карт: два
  • Навигация: GPS, GLONASS
  • Аккумулятор: 2500 мАч, литий-полимерный
  • ОС: Sailfish RUS
  • Размеры: 145,9×71,5х8,9 мм
  • Масса: 145 г

Любопытно, что Inoi R7 Медведеву вручили в день презентации iPhone 8, которая состоится уже сегодня — трансляцию можно будет посмотреть здесь.

По материалам ТАСС

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