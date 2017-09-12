Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7

«Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат», — заверили Медведева на выставке, вручив ему российский смартфон Inoi R7 .

Inoi R7 — это первый смартфон под управлением операционной системы Sailfish RUS. Программное обеспечение на базе Sailfish финской компании Jolla (выходцев из Nokia) дорабатывали в России. Inoi R7 стал младшим в линейке из трех смартфонов, который разрабатывает компания. Он предназначен для персонала среднего звена корпораций и служащих органов муниципальной власти. Стоимостьсмартфона Inoi — 11 900 рублей. При этом характеристики устройства на сегодняшний день не выдерживают никакой критики.