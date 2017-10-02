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18:21 (мск)

Россияне стали лауреатами конкурса астрономической фотографии

Жюри крупнейшего международного конкурса астрофотографии Insight Astronomy Photographer of the Year в середине сентября объявило победителей.

Лучшим астрофотографом года стал Артем Миронов. Его снимок газопылевых облаков в туманности Ро признан лучшим в номинации «Звезды и туманности».

Снимок был сделан на ферме в Намибии неподалеку от горы Гамсберг. Туманность Ро Змееносца — одна из ближайших областей активного звездообразования, располагается на расстоянии в 400 световых лет от Земли. | Источник: The Rho Ophiuchi Clouds / Artem Mironov
«Во времена съемки было трудно понять, где заканчивается пустота пространства. Астрофотография позволяет приблизиться к бесконечности, что, безусловно, привлекает».
Артем Миронов
фотограф, обладатель Гран При конкурса.

В номинации «Люди и космос» жюри присудило победу снимку Юрия Звездного.

Звездное небо над ледником «Белые камни» (Piedras Blancas) в Национальном парке Лос-Гласиарес, Аргентина. | Источник: Wanderer in Patagonia © Yuri Zvezdny
Я взобрался туда по огромным скалам вдоль реки, ледник грохотал поблизости. Я был совершенно один в той темноте. Это место словно живет и дышит, силы, которые там живут, внушают страх.
Юрий Звездный
фотограф, победитель в номинации «Люди и космос».

Победитель в номинации «Наше Солнце»

Александра Харт из Великобритании засняла транзит Меркурия 9 мая 2016 года. Он тянулся 7,5 часов, что сделало его самым продолжительном за последние 100 лет.

Между Землей и Солнцем может проходить не только Луна, но и другие небесные тела: Меркурий и Венера. Эти планеты находятся очень далеко и не могут полностью заслонить собой звезду, поэтому подобные события называют транзитами, а не затмениями. | Источник: Mercury Rising © Alexandra Hart

Первое место в номинации «Полярные сияния»

Снимок был сделан на мысе Стокснес в Исландии.

«Призрачный мир», Миккель Бейтер (Mikkel Beiter, Дания). | Источник: Ghost World / Mikkel Beiter

Первое место в номинации «Планеты, кометы и астероиды»

Британец Роджер Хатчинсон запечатлел фазы «Эволюции Венеры».

Источник: Venus Phase Evolution / Roger Hutchinson

Первое место в номинации «Небесные пейзажи»

Источник: Passage to the Milky Way / Haitong Yu
Кадр восходящего Млечного Пути был сделан на станции Синлун в Национальной астрономической обсерватории Китая
Хай Тон-Ю
фотограф, победитель в номинации «Небесные пейзажи».

Первое место в номинации «Галактики»

Олег Брызгалов сделал фото в одном из самых темных мест в Европе - в обсерватории Рожен в горах Родопы, Болгария. | Источник: M63: Star Streams and the Sunflower Galaxy / Oleg

Первое место в номинации «Наша Луна»

Самые молодые кратеры Луны имеют синий оттенок. | Источник: Blue Tycho / László Francsics

Специальный приз: Премия сэра Патрика Мура за лучший дебют

Джейсон Грин запечатлел «Туманность Конуса NGC 2264» неподалеку от города Бадахос в Испании. | Источник: The Cone Nebula (NGC 2264) / Jason Green

Специальный приз

Джеральд Реманн запечатлел Туманность Геликса в Намибии. | Источник: Encounter of Comet and Planetary Nebula / Gerald R

Первое место в номинации «Юный астрофотограф года»

13-летняя Оливия Уильямсон сделала свой победный снимок во время путешествия с отцом в ОАЭ.

Источник: Saturn / Olivia Williamson

Гринвичская королевская обсерватория проводит крупнейший международный конкурс астрофотографов совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine уже 9 лет. В этом году организаторы получили более 3800 снимков из 91 страны мира. Главный приз конкурса — 10 тысяч фунтов.

Работы победителей этого года с 16 сентября выставлены в Гринвичской королевской обсерватории в Лондоне.

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