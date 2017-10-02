Россияне стали лауреатами конкурса астрономической фотографии

Между Землей и Солнцем может проходить не только Луна, но и другие небесные тела: Меркурий и Венера. Эти планеты находятся очень далеко и не могут полностью заслонить собой звезду, поэтому подобные события называют транзитами, а не затмениями. | Источник: Mercury Rising © Alexandra Hart