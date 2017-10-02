Россияне стали лауреатами конкурса астрономической фотографии
Жюри крупнейшего международного конкурса астрофотографии Insight Astronomy Photographer of the Year в середине сентября объявило победителей.
Жюри крупнейшего международного конкурса астрофотографии Insight Astronomy Photographer of the Year в середине сентября объявило победителей.
Лучшим астрофотографом года стал Артем Миронов. Его снимок газопылевых облаков в туманности Ро признан лучшим в номинации «Звезды и туманности».
«Во времена съемки было трудно понять, где заканчивается пустота пространства. Астрофотография позволяет приблизиться к бесконечности, что, безусловно, привлекает».
В номинации «Люди и космос» жюри присудило победу снимку Юрия Звездного.
Я взобрался туда по огромным скалам вдоль реки, ледник грохотал поблизости. Я был совершенно один в той темноте. Это место словно живет и дышит, силы, которые там живут, внушают страх.
Победитель в номинации «Наше Солнце»
Александра Харт из Великобритании засняла транзит Меркурия 9 мая 2016 года. Он тянулся 7,5 часов, что сделало его самым продолжительном за последние 100 лет.
Первое место в номинации «Полярные сияния»
Снимок был сделан на мысе Стокснес в Исландии.
Первое место в номинации «Планеты, кометы и астероиды»
Британец Роджер Хатчинсон запечатлел фазы «Эволюции Венеры».
Первое место в номинации «Небесные пейзажи»
Кадр восходящего Млечного Пути был сделан на станции Синлун в Национальной астрономической обсерватории Китая
Первое место в номинации «Галактики»
Первое место в номинации «Наша Луна»
Специальный приз: Премия сэра Патрика Мура за лучший дебют
Специальный приз
Первое место в номинации «Юный астрофотограф года»
13-летняя Оливия Уильямсон сделала свой победный снимок во время путешествия с отцом в ОАЭ.
Гринвичская королевская обсерватория проводит крупнейший международный конкурс астрофотографов совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine уже 9 лет. В этом году организаторы получили более 3800 снимков из 91 страны мира. Главный приз конкурса — 10 тысяч фунтов.
Работы победителей этого года с 16 сентября выставлены в Гринвичской королевской обсерватории в Лондоне.