Майнинг поможет спасти ЖКХ России

Вместо животноводческих ферм — майнинговые
«Фраза 'ЖКХ устарело' — не про ржавые трубы и опрессовки. Проблема в том, что вся система работает по старинке, и инновации, которые принципиально изменили все остальное, сюда почти не приходят. Нужно использовать современные форматы работы. Мир ушел в цифровую эпоху. Это означает, что кроме животноводческой фермы в Сысерти может появиться майнинговая», — говорит Нисковских.
Инвесторам предлагается потреблять выработанную электрическую энергию для собственных нужд. Традиционно большие объемы нужны для обеспечения работы вычислительных мощностей и майнинга криптовалюты. Среди инвесторов могут быть любые структуры, которые ориентируются на IT: дата-центры, компании, которые работают с массивом данных и другие. «Мы ищем инвесторов, которым интересно их собственное технологическое развитие», — подчеркнул Нисковских.
Администрация Сысерти уже предложила нескольким частным компаниям оценить перспективы проекта и провести необходимые предпроектные исследования, пишет издание 66.ru.