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15:33 (мск)

Майнинг поможет спасти ЖКХ России

Местные власти Свердловской области планируют строительство в городе Сысерть когенерационных станций. Они могут одновременно производить тепло для центрального отопления и электроэнергию, которую можно использовать для добычи криптовалют. Для этого предлагается привлекать частный капитал и заинтересованные в майнинге организации. Инициатором проекта стал бывший министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Источник: Reuters

Вместо животноводческих ферм — майнинговые

«Фраза 'ЖКХ устарело' — не про ржавые трубы и опрессовки. Проблема в том, что вся система работает по старинке, и инновации, которые принципиально изменили все остальное, сюда почти не приходят. Нужно использовать современные форматы работы. Мир ушел в цифровую эпоху. Это означает, что кроме животноводческой фермы в Сысерти может появиться майнинговая», — говорит Нисковских.

ЖКЖ спасут майнеры

Инвесторам предлагается потреблять выработанную электрическую энергию для собственных нужд. Традиционно большие объемы нужны для обеспечения работы вычислительных мощностей и майнинга криптовалюты. Среди инвесторов могут быть любые структуры, которые ориентируются на IT: дата-центры, компании, которые работают с массивом данных и другие. «Мы ищем инвесторов, которым интересно их собственное технологическое развитие», — подчеркнул Нисковских.

Администрация Сысерти уже предложила нескольким частным компаниям оценить перспективы проекта и провести необходимые предпроектные исследования, пишет издание 66.ru.

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