Майнинг поможет спасти ЖКХ России

«Фраза 'ЖКХ устарело' — не про ржавые трубы и опрессовки. Проблема в том, что вся система работает по старинке, и инновации, которые принципиально изменили все остальное, сюда почти не приходят. Нужно использовать современные форматы работы. Мир ушел в цифровую эпоху. Это означает, что кроме животноводческой фермы в Сысерти может появиться майнинговая», — говорит Нисковских.