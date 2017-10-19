Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра

1. Камеры контроля за скоростью можно будет ставить где угодно. Ранее был запрет на установку автоматических камер в зоне действия временных ограничений. И этот пункт вызывает больше всего вопросов — а что будет, если гаишники начнут сами ставить на трассе знаки «40» и потом присылать штрафы по почте для улучшения статистики? В ГИБДД уверяют, что перегибов быть не должно: камеры будут штрафовать только во время проведения ремонта, а если он по бумагам закончился, то «письма счастья» не придут (даже если камеру еще не убрали).

2. Инспекторы получили возможность останавливать водителей для проверки где угодно — ранее они могли это делать только на постах. Говорят, что в России в последние годы в три раза сократилось число постов. А проверять водителей нужно. Хотя отметим, что и ранее у инспекторов не было проблем с остановкой на дороге: нужно было лишь назвать причину (например, подозрение в угоне).

3. В Регламенте больше не написано, что инспектор не должен препятствовать видеосъёмке общения с водителем. И это тоже вызвало массу вопросов. С одной стороны закон по-прежнему не мешает снимать инспектора. Но что делать, если офицер ночью на трассе потребует убрать смартфон и стереть запись? Не будут ли водителю вменять после этого нарушение статьи 19,3 КоАП «невыполнение требований сотрудника»? 15 суток по ней можно легко получить. В ГИБДД говорят, что инспектор будет просить прекратить съемку только если водитель начнет ему «мешать» или, например, в зоне проведения контртеррористических мероприятия.

4. Справок о ДТП выдавать больше не будут. Водители после аварии станут получать только копии протоколов и постановлений. Очень надеемся, что и страховые компании прекратят их требовать (ибо в законе об ОСАГО это норма все еще присутствует, как и во многих правилах компаний в случае полисов каско).

5. Документы для проверки надо будет передавать не только «без обложки», но и без «удерживающих устройств» (например, цепочек).

6. Нормы о запрете курения в новом регламенте нет — про нее ранее было много разговоров. Однако нужно понимать, что это не означает, что инспектор может дымить в лицо водителя кубинской сигарой. Запрет на курение при общении с людьми есть в кодексе этики поведения госслужащих. А вообще инспектор должен вести себя с водителем культурно, не хамить, не грубить, не ругаться матом и даже не быть «заносчивым». А еще инспектор должен воздерживаться от высказываний «дискриминационного характера», которые связаны с признаками пола, возраста, национальности и так далее. То есть за фразы в стиле «баба за рулем» он может ответить…

7. Если водителя отвезли для медицинского освидетельствования к посту ГИБДД, и выяснилось, что он трезвый, то его обязаны доставить обратно к машине. Норма была и ранее, но она касалась ситуаций, когда водителя доставляли в медицинское учреждение.

8. Прописано, что водитель может показывать не только «бумажный» полис ОСАГО, но и электронную распечатку. Это правило действовало и раньше, но сейчас это специально прописали в регламенте.