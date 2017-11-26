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21:59 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком

Семья певца просит не приносить цветы на похороны, а сделать пожертвование на исследование онкологических болезней.

Источник: РИА "Новости"

27 ноября в Москве в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоится прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Как сообщает ТАСС, после кремации прах певца захоронят в двух местах: на Новодевичьем кладбище в Москве и на родине Хворостовского — в Красноярске.

«Семья Хворостовского благодарит всех за любовь и поддержку в это трудное время. Вместо цветов они [члены семьи] предлагают сделать пожертвования в Cancer Research UK», — говорится в сообщении.

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На момент публикации собрано 7 275 фунтов (567 тысяч рублей), перечисляя пожертвования, пользователи выражают соболезнования семье певца.

Дмитрий Хворостовкий умер 22 ноября в окружении родных в Лондоне, ему было 55 лет. Последние 2,5 года певец боролся с опухолью мозга.

О том, как защитить от рака своих близких, и как распознать болезнь на ранних стадиях, читайте в нашем спецпроекте.

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