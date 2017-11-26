Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком

Источник: РИА "Новости"

27 ноября в Москве в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоится прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Как сообщает ТАСС, после кремации прах певца захоронят в двух местах: на Новодевичьем кладбище в Москве и на родине Хворостовского — в Красноярске.

«Семья Хворостовского благодарит всех за любовь и поддержку в это трудное время. Вместо цветов они [члены семьи] предлагают сделать пожертвования в Cancer Research UK», — говорится в сообщении.

На момент публикации собрано 7 275 фунтов (567 тысяч рублей), перечисляя пожертвования, пользователи выражают соболезнования семье певца.