Евросоюз собирается обезвредить печенье
21 ноября 2017 года Еврокомиссия опубликовала официальный список практических мер, призванных не исключить (это невозможно), а ограничить содержание акриламида в продуктах.
21 ноября 2017 года Еврокомиссия опубликовала официальный список практических мер, призванных не исключить (это невозможно), а ограничить содержание акриламида в продуктах.
Согласно этому документу, производители продуктов питания стран Евросоюза начиная с 11 апреля 2018 года обязаны тщательно следить за уровнем акриламида в своей продукции. Если окажется, что он превышает установленные нормы, производители должны будут предпринимать усилия по соответствующему изменению технологии производства.
Существование акриламида было открыто лишь в 2002 году, пишет newfoodmagazine.com. Это вещество естественным путем появляется в богатых крахмалом продуктах питания, когда их подвергают высокотемпературной обработке (выше 120 градусов по Цельсию) — обжариванию, запеканию или выпеканию. Акриламид является производным аминокислот и сахаров, присутствующих в пище, именно он придает конечным продуктам золотистый или
Особенно много акриламида содержится в картошке фри, картофельных чипсах, печенье, крекерах, тостах, обжаренном кофе, и так далее. Кроме того, акриламид был обнаружен в сигаретном дыме.
Однако большинство ученых сходятся на том, что акриламид — канцерогенное вещество и несет с собой потенциальную угрозу. Кроме того, согласно результатам исследования, в 2012 году опубликованным в журнале Environmental Health Perspectives, у детей, чьи матери во время беременности ели много продуктов с высоким содержанием акриламида, вес при рождении и окружность головы были ниже нормы.
Европейское управление по контролю качества продуктов питания (EFSA) еще в 2005 году официально признало акриламид потенциально канцерогенной субстанцией, а в 2015 году подтвердило эти выводы, призвав сократить присутствие этого вещества в пище, не подвергая ее чрезмерной высокотемпературной обработке.