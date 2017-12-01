Евросоюз собирается обезвредить печенье

Источник: Здоровье Mail.Ru

Согласно этому документу, производители продуктов питания стран Евросоюза начиная с 11 апреля 2018 года обязаны тщательно следить за уровнем акриламида в своей продукции. Если окажется, что он превышает установленные нормы, производители должны будут предпринимать усилия по соответствующему изменению технологии производства.

Существование акриламида было открыто лишь в 2002 году, пишет newfoodmagazine.com. Это вещество естественным путем появляется в богатых крахмалом продуктах питания, когда их подвергают высокотемпературной обработке (выше 120 градусов по Цельсию) — обжариванию, запеканию или выпеканию. Акриламид является производным аминокислот и сахаров, присутствующих в пище, именно он придает конечным продуктам золотистый или золотисто-коричневый цвет.

Особенно много акриламида содержится в картошке фри, картофельных чипсах, печенье, крекерах, тостах, обжаренном кофе, и так далее. Кроме того, акриламид был обнаружен в сигаретном дыме.

Исследования на животных показали, что это вещество способно вызывать рак. Эффект, который акриламид оказывает на здоровье человека, пока полностью не определен.

Однако большинство ученых сходятся на том, что акриламид — канцерогенное вещество и несет с собой потенциальную угрозу. Кроме того, согласно результатам исследования, в 2012 году опубликованным в журнале Environmental Health Perspectives, у детей, чьи матери во время беременности ели много продуктов с высоким содержанием акриламида, вес при рождении и окружность головы были ниже нормы.