Илон Маск показал карту тоннелей Boring company под Лос-Анджелесом
Напомним, что буровая компания (она так и называется «Boring company») была вдохновлена… чувством глубокой тоски, которую испытывал Маск, стоя в
Напомним, что буровая компания (она так и называется «Boring company») была вдохновлена… чувством глубокой тоски, которую испытывал Маск, стоя в
Недавно впервые была опубликована карта системы тоннелей. Красным на ней отмечен тоннель для тестовых запусков. Синим — потенциальные маршруты после расширения системы для общего пользования. Общая длина сети составит примерно 100 километров (для сравнения, длина Московского метро — около 400 км).
Пассажиры без собственных транспортных средств также смогут перемещаться по тоннелям в специальных капсулах. Тоннели Boring company будут также использоваться в Hyperloop, высокоскоростной железнодорожной системе, которая позволит пассажирам путешествовать со скоростью до 1125 км/ч.
Первым шагом в процессе строительства явилось создание тестового тоннеля длиной в 10 км. В конечном итоге Маск рассчитывает получить одобрение администрации