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11:22 (мск)

Илон Маск показал карту тоннелей Boring company под Лос-Анджелесом

Напомним, что буровая компания (она так и называется «Boring company») была вдохновлена… ​​чувством глубокой тоски, которую испытывал Маск, стоя в лос-анджелесских пробках, совсем не уступающих московским. Так он придумал подземные тоннели, по которым перемещаются электрические платформы, которые с невероятными скоростями (до 241 км/ч) перевозят автомобили.

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Недавно впервые была опубликована карта системы тоннелей. Красным на ней отмечен тоннель для тестовых запусков. Синим — потенциальные маршруты после расширения системы для общего пользования. Общая длина сети составит примерно 100 километров (для сравнения, длина Московского метро — около 400 км).

Пассажиры без собственных транспортных средств также смогут перемещаться по тоннелям в специальных капсулах. Тоннели Boring company будут также использоваться в Hyperloop, высокоскоростной железнодорожной системе, которая позволит пассажирам путешествовать со скоростью до 1125 км/ч.

Первым шагом в процессе строительства явилось создание тестового тоннеля длиной в 10 км. В конечном итоге Маск рассчитывает получить одобрение администрации Лос-Анджелеса на расширение системы тоннелей и использования их для частного транспорта. На данный момент уже готов участок длиной 150 метров. Маск также планирует построить похожие тоннели в Чикаго и между Нью-Йорком и Вашингтоном.

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