Илон Маск показал карту тоннелей Boring company под Лос-Анджелесом

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Недавно впервые была опубликована карта системы тоннелей. Красным на ней отмечен тоннель для тестовых запусков. Синим — потенциальные маршруты после расширения системы для общего пользования. Общая длина сети составит примерно 100 километров (для сравнения, длина Московского метро — около 400 км).

Пассажиры без собственных транспортных средств также смогут перемещаться по тоннелям в специальных капсулах. Тоннели Boring company будут также использоваться в Hyperloop, высокоскоростной железнодорожной системе, которая позволит пассажирам путешествовать со скоростью до 1125 км/ч.