Посудомоечная машина оказалась прибежищем микробов и грибков
Правда, большинство из этих микроорганизмов безвредны для человека.
Правда, большинство из этих микроорганизмов безвредны для человека.
Результаты исследования группы микробиологов из Копенгагенского (Дания), Люблянского (Словения) и Гентского (Бельгия) университетов опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.
Условия в посудомоечной машине можно считать экстремальными для выживания микроорганизмов — то сухо, то влажно, то высокие, то низкие температуры, постоянно меняющийся
Для этого они взяли образцы бактериальной биопленки с резиновых уплотнительных колец, извлеченных из 24 домашних посудомоечных машин, и провели генетический анализ. Оказалось, что самыми распространенными обитателями посудомоечных машин являются
Несмотря на кажущуюся безвредность микроорганизмов, обитающих в посудомоечной машине, все же из предосторожности стоит избегать их распространения в виде аэрозоля по воздуху внутри кухни. Поэтому, советуют авторы исследования, не нужно открывать дверцу машины сразу после завершения цикла, когда воздух в ней горячий и влажный, нужно подождать, пока он полностью не остыл. Кроме того, чтобы не давать разрастаться бактериальной биопленке, необходимо после каждого цикла насухо протирать резиновую прокладку в машине.
Ранее ученые уже заявляли о том, что кухня — самое грязное место в доме.