Посудомоечная машина оказалась прибежищем микробов и грибков

Источник: Здоровье Mail.Ru

Результаты исследования группы микробиологов из Копенгагенского (Дания), Люблянского (Словения) и Гентского (Бельгия) университетов опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

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Условия в посудомоечной машине можно считать экстремальными для выживания микроорганизмов — то сухо, то влажно, то высокие, то низкие температуры, постоянно меняющийся кислотно-щелочной баланс, высокая концентрация солей, присутствие моющих средств и так далее. Микробиологи решили выяснить, какие бактерии и другие микробы способны выжить в такой неблагоприятной среде.

Для этого они взяли образцы бактериальной биопленки с резиновых уплотнительных колец, извлеченных из 24 домашних посудомоечных машин, и провели генетический анализ. Оказалось, что самыми распространенными обитателями посудомоечных машин являются условно-патогенные штаммы бактерий Pseudomonas, Escherichia и Acinetobacter. Это означает, что эти бактерии в основном безвредны и могут представлять опасность только для людей с ослабленной иммунной системой. Кроме того, в посудомойках также процветают условно-патогенные штаммы грибков Candida, Cryptococcus и Rhodotorula.

Несмотря на кажущуюся безвредность микроорганизмов, обитающих в посудомоечной машине, все же из предосторожности стоит избегать их распространения в виде аэрозоля по воздуху внутри кухни. Поэтому, советуют авторы исследования, не нужно открывать дверцу машины сразу после завершения цикла, когда воздух в ней горячий и влажный, нужно подождать, пока он полностью не остыл. Кроме того, чтобы не давать разрастаться бактериальной биопленке, необходимо после каждого цикла насухо протирать резиновую прокладку в машине.