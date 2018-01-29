Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Курт Волкер о том, как России придется расплатиться за Крым
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет
Кадыров отказал во встрече приехавшей в Грозный Собчак
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Мафия сегодняКак устроены итальянские кланы
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Ксения Бородина надела купальник не по размеру – СМИ
В США сравнили количество танков из РФ и США в ДНР
Настасью Самбурскую высмеяли в соцсетях из-за морщин
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
В Сети гадают, откуда у Валерии двойняшки – СМИ
Маликов с 54-летней женой снова стали родителями
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
18:47 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Кишечник «принимает решения» не хуже мозга

Когда речь идет о жизни и смерти, можно не пытаться рационально осмыслить ситуацию, а довериться тому, что вы «чуете нутром».

Источник: Alex Iby / CC0
Читайте также
«Утечка мозгов» из России усилилась

В своей статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) пишут, что для того, чтобы выжить в тяжелых и опасных условиях, всем животным, включая и человека, вовсе не нужно быть «семи пядей во лбу». Вместо того, чтобы каждый раз задействовать интеллект, что требует энергетических ресурсов, достаточно прислушаться к сигналам, посылаемым телом, в первую очередь кишечником. Чувство голода может дать отличный совет, касающийся поведения в той или иной экстренной ситуации, и именно такой простой адаптивный механизм выживания поддерживается естественным отбором.

Ученые построили компьютерную модель поведения животных в условиях, когда доступ к источникам питания не поддается прогнозированию, а окружающая среда кишит хищниками. Модель показала, что животные, основывающие свои решения исключительно на имеющихся у них энергетических резервах, выживают ничуть не хуже, чем те, кто включает мозг, чтобы рассчитать наилучшую стратегию своего поведения.

Многим из нас знакомо состояние «голодной злости», когда голод влияет на наши эмоции и меняет наше поведение.
Эндрю Хиггинсон
Ведущий автор исследования

«Модель позволяет объяснить существование связи между нашим “нутром” и принимаемыми нами решениями: голод работает как некая форма памяти, говорящая о том, что мы находимся в ситуации дефицита пищи. В условиях дикой природы такая информация чрезвычайно важна. Тело как бы напоминает о прошлых успехах и показывает, как себя вести в дальнейшем. Эта простая физиологическая память позволяет животным избежать инвестиций в развитие тканей мозга, что требует крупных энергетических затрат», — пояснил ведущий автор исследования Эндрю Хиггинсон (Andrew Higginson).

Поскольку ум требует столь огромных ресурсов, естественный отбор нашел более дешевый способ, позволяющий успешно выживать и без больших мозгов.
Джон МакНамара
Профессор Бристольского университета, соавтор Эндрю Хиггинсона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 10 вопросов о психопатах
Ток-шоу с биологом: возможно ли остановить старение
Путин рассказал об успехах в промышленности и сельском хозяйстве
Истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
США разгружают первый танкер с российским газом и ждут второй
Россия приняла на вооружение новейшие автоматы АК-12 и АК-15
Китайские СМИ: Новые двигатели сделают Су-57 «убийцей F-22»
«Девушки сходят с ума». Как песня о Путине получила «Грэмми»
Утвержден список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ
Спорт
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля
Авто
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана В Сети набирает популярность видеоролик, как десятки грузовиков бьются за место в очереди на погрузку угля
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь