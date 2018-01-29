Кишечник «принимает решения» не хуже мозга

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В своей статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) пишут, что для того, чтобы выжить в тяжелых и опасных условиях, всем животным, включая и человека, вовсе не нужно быть «семи пядей во лбу». Вместо того, чтобы каждый раз задействовать интеллект, что требует энергетических ресурсов, достаточно прислушаться к сигналам, посылаемым телом, в первую очередь кишечником. Чувство голода может дать отличный совет, касающийся поведения в той или иной экстренной ситуации, и именно такой простой адаптивный механизм выживания поддерживается естественным отбором.

Ученые построили компьютерную модель поведения животных в условиях, когда доступ к источникам питания не поддается прогнозированию, а окружающая среда кишит хищниками. Модель показала, что животные, основывающие свои решения исключительно на имеющихся у них энергетических резервах, выживают ничуть не хуже, чем те, кто включает мозг, чтобы рассчитать наилучшую стратегию своего поведения.

Многим из нас знакомо состояние «голодной злости», когда голод влияет на наши эмоции и меняет наше поведение. Эндрю Хиггинсон Ведущий автор исследования

«Модель позволяет объяснить существование связи между нашим “нутром” и принимаемыми нами решениями: голод работает как некая форма памяти, говорящая о том, что мы находимся в ситуации дефицита пищи. В условиях дикой природы такая информация чрезвычайно важна. Тело как бы напоминает о прошлых успехах и показывает, как себя вести в дальнейшем. Эта простая физиологическая память позволяет животным избежать инвестиций в развитие тканей мозга, что требует крупных энергетических затрат», — пояснил ведущий автор исследования Эндрю Хиггинсон (Andrew Higginson).