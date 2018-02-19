これしかない。— 響介 (@HOMEALONe_ksk) 11 февраля 2018 г.
猫初めて飼って、数日でこの寝方してて色々目を疑ったよね
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/ryg4UJjZft
Флешмоб по-японски: безумные позы, в которых засыпают животные
Пользователи твиттера в Японии делятся фотографиями своих питомцев, засыпающих в очень необычных положениях. В главных ролях: кошки, собаки, а еще птицы, грызуны и ежи.
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