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19 февраля, источник: Питомцы Mail.Ru

Флешмоб по-японски: безумные позы, в которых засыпают животные

Пользователи твиттера в Японии делятся фотографиями своих питомцев, засыпающих в очень необычных положениях. В главных ролях: кошки, собаки, а еще птицы, грызуны и ежи.

Кошки часто принимают странные позы во время сна. И это одна из причин, почему мы их любим!

Собака не только верный друг, но и надежный охранник. Даже во сне она контролирует происходящее вокруг.

Хорьки тоже очень миленько спят.

Вот как спят попугаи.

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