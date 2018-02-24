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01:49 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака спасла дом от грабителей. Она не сдалась, даже когда в нее стреляли

Немецкая овчарка по имени Рекс во время ограбления дома получила три пули. Историю рассказывает издание People.

Инцидент произошел в штате Вашингтон. В дом, в котором находились Рекс и 16-летний Хавьер, ворвались преступники.

Рекс и Хавьер

Хавьер среагировал на шум, когда грабители выбили стекла в помещении, и вызвал полицию. В это время Рекс держал оборону дома и не подпускал бандитов к подростку даже после того, как получил три пули.

Преступники успели скрыться от полиции, когда услышали звук сирены. Собаке вызвали скорую, ей сделали переливание крови и несколько операций. Сейчас жизни Рекса ничего не угрожает.

Тетя Хавьера начала сбор денег на лечение собаки. По словам женщины, Рекс проявил «прекрасную и беззаветную любовь». Он очень верный пес. Уже овчарке пожертвовали более $35 тыс., хотя предполагалось собрать $10 тыс.

Собаки невероятно преданные существа: они не только спасают жизни, но ждут своих хозяев даже после их смерти.

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