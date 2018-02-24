23 февраля 2018 г.Рекс и Хавьер
Собака спасла дом от грабителей. Она не сдалась, даже когда в нее стреляли
Немецкая овчарка по имени Рекс во время ограбления дома получила три пули. Историю рассказывает издание People.
Немецкая овчарка по имени Рекс во время ограбления дома получила три пули. Историю рассказывает издание People.
Инцидент произошел в штате Вашингтон. В дом, в котором находились Рекс и 16-летний Хавьер, ворвались преступники.
Хавьер среагировал на шум, когда грабители выбили стекла в помещении, и вызвал полицию. В это время Рекс держал оборону дома и не подпускал бандитов к подростку даже после того, как получил три пули.
Преступники успели скрыться от полиции, когда услышали звук сирены. Собаке вызвали скорую, ей сделали переливание крови и несколько операций. Сейчас жизни Рекса ничего не угрожает.
Тетя Хавьера начала сбор денег на лечение собаки. По словам женщины, Рекс проявил «прекрасную и беззаветную любовь». Он очень верный пес. Уже овчарке пожертвовали более $35 тыс., хотя предполагалось собрать $10 тыс.
Собаки невероятно преданные существа: они не только спасают жизни, но ждут своих хозяев даже после их смерти.
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