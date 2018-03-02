Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа приняла окончательное решение по «Северному потоку – 2»
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Правнука Никиты Михалкова назвали греческим именем
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Васильева предсказала 1000 жертв на Крымском мосту
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Винтовка России ОСВ-96 показала в Сирии исключительные качества
Необычная поза Глюкозы с мужем понравилась Сети
Кроуфорд, Стюарт и «звездные» дети блистали на вечеринке Chanel
Рената Литвинова в «бабушкином» платке прогулялась по лесу
СМИ: Екатерина Рождественская рассказала о смерти Васильевой
В Сети обсуждают необычное платье Тархановой – СМИ
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
05:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Видео дня: как выглядел бы фейерверк, если его запустить под водой

Удивительные яркие капли и купола.

Читайте также
Неземная красота: тайная жизнь океанского мусора

Запуск фейерверков никого не оставляет равнодушным: кто-то восхищается красивыми россыпями огней в небе, кто-то возмущается, потому что громкие хлопки мешают спать детям, животным и пенсионерам.

Но что если представить тихий фейерверк? Такой можно запустить, например, под водой, да еще и безо всяких подручных средств.

Достаточно посмотреть, как в океане плавает медуза со сложнопрозносимым названием Halitrephes maasi. Она обитает на глубине около полутора километров у островов Ревилья-Хихедо, в Тихом океане недалеко от берегов Мексики.

Движения медузы в толще воды очень напоминают висящий в воздухе застывший фейерверк. Тихо, неогнеопасно и красиво — что еще нужно эстетам?

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин обвинил США в провокации гонки вооружений
США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении ОКР
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Российские олигархи заработали миллиарды за месяц
Пользователи разглядели привидение на голове змеи (фото)
Спорт
«Анжи» и «Рубин» открывают весеннюю программу чемпионата России В чемпионате страны в ближайшие два с половиной месяца предстоит сыграть 10 туров
Авто
Путин обозначил сроки открытия движения по мосту в Крым По словам президента, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив должно открыться уже «через несколько месяцев»
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь