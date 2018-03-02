Видео дня: как выглядел бы фейерверк, если его запустить под водой

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Запуск фейерверков никого не оставляет равнодушным: кто-то восхищается красивыми россыпями огней в небе, кто-то возмущается, потому что громкие хлопки мешают спать детям, животным и пенсионерам.

Но что если представить тихий фейерверк? Такой можно запустить, например, под водой, да еще и безо всяких подручных средств.

Достаточно посмотреть, как в океане плавает медуза со сложнопрозносимым названием Halitrephes maasi. Она обитает на глубине около полутора километров у островов Ревилья-Хихедо, в Тихом океане недалеко от берегов Мексики.

Движения медузы в толще воды очень напоминают висящий в воздухе застывший фейерверк. Тихо, неогнеопасно и красиво — что еще нужно эстетам?