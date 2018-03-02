Видео дня: как выглядел бы фейерверк, если его запустить под водой
Удивительные яркие капли и купола.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Удивительные яркие капли и купола.
Запуск фейерверков никого не оставляет равнодушным:
Достаточно посмотреть, как в океане плавает медуза со сложнопрозносимым названием Halitrephes maasi. Она обитает на глубине около полутора километров у островов
Движения медузы в толще воды очень напоминают висящий в воздухе застывший фейерверк. Тихо, неогнеопасно и красиво — что еще нужно эстетам?
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.